Caso Dylan: siguen presas 4 mujeres acusadas de trata en Chiapas

No deben delito, están encerradas injustamente, los niños ya están afuera, que hago con el gasto, ellos andan sin ropa, como abuelo solo andamos pensando, ya no hay vida, es un mundo la cabeza, siendo que estos meses no hay trabajo, peor con estos problemas, ¿qué paso autoridades y gobierno que no nos escuchan?, ¿por qué no las liberan?