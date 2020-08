Caso Dylan exhibe fallas y negligencias en la Fiscalía de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La supuesta red de trata de personas que desmanteló la Fiscalía General del Estado (FGE) pocos días después del secuestro del bebé Dylan Esaú en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, solo sería parte de una especie de "chivo expiatorio" ante las pruebas contundentes que exoneran a las mujeres con quienes los hallaron en el barrio Tlaxcala de esta ciudad colonial.

Te puede interesar Chiapas: Hablan los presuntos abuelos de niños "rescatados" por trata

Así lo evidenciaron las organizaciones Colectiva Cerezas y Melel Xojobal, así como familiares de los 23 pequeños en discordia, mismos que advirtieron que ayer les entregarían a sus menores "retenidos" en el DIF estatal, pero de nueva cuenta se los negaron por presuntos errores en las actas de nacimiento que se presentaron para comprobar el parentesco.

Una de esas "fallas", explicó Roberto Montejo Montejo, es que él y su esposa aparecían como abuelos finados, "detalle" que su nuera obvió porque ella fue sola a registrar a los infantes, y de esto se dieron cuenta apenas este año.

"También el apellido de mi mujer estaba mal, aparecía como Guadalupe Sánchez Hernández, y así quedó", detalló durante una conferencia virtual.

En su oportunidad, Enereida Gómez Sánchez, nuera de don Roberto, confirmó esta situación e incluso advirtió que se separó de su marido y que por eso ella sola asentó a sus 5 hijos ante el Registro Civil.

Delitos falsos contra las familias

De acuerdo con el expediente del caso, Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cerezas, evidenció inconsistencias en algunas fojas del mismo, como el que Adolfo Gómez, hoy difunto luego de que según se suicidara el mes pasado en la cárcel, fue detenido el 15 de julio en compañía de Josefa Torres Gómez en la colonia Salsipuedes de San Cristóbal, presuntamente con mariguana, cuando su actual pareja era otra.

(Foto: Especial)

Dentro de esas irregularidades y basada en la causa penal 104, correspondiente a la carpeta de investigación 340 de la Fiscalía Antisecuestro (sobre el caso de Dylan), refirió que hay un oficio del 16 de julio, a las 20 horas, donde se hace una supuesta entrevista al señor Mariano Patishtán Patishtán en su lugar de venta, en la cual expone que él observa a Adolfo, Josefa y a "una tal Ofelia", a quienes según conoce por vender ámbar, por llevarse a Dylan, lo que nunca se ratificó.

"Además, esta supuesta declaración se hizo a máquina, y no creemos que el policía que la hizo, Francisco Coronel de Lucio, agente de la Policía Especializada de Antisecuestros, portara una computadora y además una impresora y que en ese momento la firmara ese señor Mariano", se cuestionó.

Pero eso no es todo. Patricia expuso que en un documento, Salvador Gómez Sánchez, agente de esa misma instancia antisecuestros, advierte que el 16 de julio entrevistó a un señor de apellidos Gómez Gómez, alias "El Sapo", dedicado a comercializar ámbar en el centro de San Cristóbal, pero que renta un cuarto en la avenida Granada, número 24, del barrio de Tlaxcal.

"Y que a él le enseña unas fotos y de ahí según reconoce a una señora de nombre Ofelia Torres, y otras cosas, y que según ese agente lo siguió hasta dicha dirección, y lo vio hablar con varios menores, quienes según le dieron algo en su mano", reveló.

Sobre esta situación, desmintió otra "prueba" de la autoridad debido a que Adolfo, para esa fecha, ya estaba detenido, "de hecho lo agarran el 15, entonces, ¿cómo ese agente pudo entrevistarlo el día 16 en una de las calles de San Cristóbal, y que todavía lo siguió? ¡Imposible!"

Tras aseverar que la FGE ha actuado de una forma mafiosa al inventar carpetas de investigación, como en este caso hay 3, la de la detención de Adolfo y Josefa (la 357 contra la salud, en modalidad de posesión), la 340 de la Fiscalía Antisecuestro y otra por trata, apuntó que sin duda se construyeron delitos falsos en contra de las familias Gómez Sánchez y Montejo.

Lo que está demostrado, argumentó, es que en esa vivienda vivían 5 familias, dentro de las cuales estaban los 23 menores.

Criminalización de las mujeres en prisión

Hasta donde se sabe, advirtió por su parte Jennifer Haza, presidenta de la organización civil Melel Xojobal, es que hay al menos otras 6 órdenes de aprehensión contra los papás y las madres de los niños que, en su momento, no fueron detenidos.

De nueva cuenta, Patricia Aracil dijo que la preocupación es mayúscula porque hasta el momento a las 3 mujeres encarceladas: Hortensia, Maribel y Juanita de apellidos Gómez Montejo y madres de los 23 menores (una en el CERSS 5 de San Cristóbal y dos en el CERSS número 14 "El Amate", en Cintalapa) las mantienen incomunicadas, es decir sin que puedan efectuar llamadas telefónicas ni que las visiten.

Melel Xojobal, la cual trabaja el tema laboral en la infancia desde hace 23 años, puso el "dedo sobre la llaga": en Chiapas, 4 de cada 10 infantes carece de un acta de nacimiento, de ahí que solo 9 de los 23 menores (3 de ellos recién nacidos) que "rescató" la autoridad carecieran de ese papel.

Como Josefa Torres está en prisión, de forma injusta, un grupo de 26 de las 29 prisioneras que hay ese lugar se organizó y comenzó a manifestarse de forma pacífica dentro del penal, para que a esa mujer indígena la pasaran al área femenil donde la cuidarían, sin embargo, las mujeres protestantes fueron enviadas a otros penales de Chiapas, lo que es violatorio y, además, se entiende como un acto represivo para callarlas, expuso la vocera de la Colectiva Cerezas.

Lo más lamentable, se evidenció, es que las "castigaran" con el argumento de que se habían amotinado, cuando lo único que hicieron es esperar a regresar a sus celdas hasta hablar con el director, y tras eso se recluyeron sin problema.

Adolfo, una detención arbitraria y una muerte en opacidad

Sobre la muerte de Adolfo, aseveró que aún no se ha dicho nada, aunque por oficio se inició una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía zona Altos; no obstante, al defensor de este caso (en el que también se incluye a Josefa, su exesposa) se le ha negado en tres ocasiones la copia de dicha documentación. "No sabemos qué oculta la autoridad en este sentido", agregó.

Aunque la posición de esa instancia con respecto a la necropsia de ley es que Adolfo se suicidaría dentro del reclusorio, es decir producto de una supuesta asfixia tras ahorcarse, apuntó que, luego de observar varias fotografías de ese hecho, era imposible que él hiciera eso.

Te puede interesar Sánchez Cordero atiende caso de médico encarcelado en Chiapas

Cuando les entregan el cadáver a los familiares, se observa que éste presentaba moretones en varias partes del cuerpo y una herida de 10 centímetros en la cabeza, "que obviamente no es resultado de ninguna necropsia, sino por un objeto contundente", aclaró.

Los únicos culpables de todo esto, confesó, es el Estado y las propias autoridades penitenciarias que detuvieron de forma injusta a Adolfo, a quien acusaron falsamente de un delito: el secuestro del niño Dylan Esaú.

No obstante, advirtió que la "estela de impunidad" es inmensa, pues desde hace una década, cuando empezaron a acompañar a prisioneras del CERRS 5 de San Cristóbal, al menos el 90 por ciento de los casos se trata de personas inocentes y a quienes se les "construyó" un delito.

Como prueba, durante la conferencia, fue presentado un video donde se observa a Adolfo, hoy finado, en el momento de su detención en los separos de la Fiscalía Indígena y su declaración donde afirma que fue maltratado.