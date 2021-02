Cárteles pasan del protagonismo al canibalismo para causar terror

MORELIA.- Los grupos del crimen organizado en Michoacán han pasado del protagonismo en redes sociales a hechos de canibalismo para causar terror a sus antagónicos y a las poblaciones, principalmente de Tierra Caliente.

También lee: Con drones, CJNG busca erradicar a rivales en Tierra Caliente

Primero eran las llamadas telefónicas, mensajes de texto, emisarios o intervenciones en las frecuencias de los radios de comunicación de los diferentes cárteles.

Después, las redes sociales se convirtieron, desde hace aproximadamente tres años, en medios de propaganda y difusión de los cárteles en disputa, para hacer llegar sus amenazas.

Sin embargo, desde hace unas semanas, la cruenta guerra entre Cárteles Unidos conformada por Los Viagras, extemplarios y grupos armados, contra el Jalisco Nueva Generación (CJNG) aumentó al grado de llegar a la crueldad y al canibalismo.

A través de las mismas redes sociales, los grupos criminales han dado cuenta a través de videos de lo que son capaces.



Muestran las decapitaciones y la manera en la que desmiembran a mujeres, jóvenes y adultos vivos, presuntamente ligados al grupo antagónico.

Solo se escuchan los gritos de dolor de las víctimas y las carcajadas, así como frialdad de los sicarios que los dejan agonizar.

Empero, el grado de crueldad mayor quedó evidenciado luego de que, en una grabación, sujetos fuertemente armados abren con un cuchillo el pecho de un hombre vivo.

Los criminales se dicen del CJNG y mientras lanzan amenazas, uno de ellos arranca órganos del cuerpo de la víctima yse los come.

El criminal parece disfrutar el momento y los demás se lo aplauden. “Ve nada más que locos están estos cabrones”, suelta una fuente de Tierra Caliente al mostrar el video.

Esas imágenes ya son muy constantes y han provocado entre la población el terror; los habitantes de esas zonas en disputa criminal se dicen aterrados y amenazados.

HUYEN DE LA VIOLENCIA

“Es muy difícil estar así, porque en cualquier momento, sin ser parte de ningún grupo delincuencial, cualquier persona puede ser asesinada de esa manera tan despiadada”, revela Joaquín, poblador de la región.

El hombre, hasta el pasado viernes jornalero en los campos de limón, decidió dejar todo y sacar a su familia del municipio de Aguililla, de donde son originarios.

Contó que el pasado viernes 21 de agosto, le llegó a su WhattsApp uno de esos videos que evidencian el grado de violencia con el que operan los cárteles.

Dice desconocer a la víctima de homicidio, pero señala que eso le causó mucha impotencia, rabia y demasiado miedo.

“Yo ya no me esperé ni siquiera a que me pagaran la semana; agarramos lo que podíamos y saqué a mi familia de este maldito infierno”, narra con desesperación.

Joaquín, platica que aunque toda su familia es gente de bien, a los delincuentes ya no les importa a quién matar, ya que siempre están drogados y no hay quien los detenga.

El padre de dos adolescentes y una joven, reconoce que le dolió dejar el patrimonio que por años construyó para su esposa y sus hijos.

Aun así, insiste en que tomó la mejor de las decisiones para proteger a sus seres queridos, pues “no me veo velando a mis hijos o a mi compañera de vida”.

Y menos, de la manera en la que matan estos hijos de la chingada. No tienen compasión de nada; no te temen a nada; parece que hasta se preparan para morir igual

Joaquín, busca llegar a la frontera y pedir asilo político en Estados Unidos, donde sus otros tres hermanos ya radican, también exiliados por la violencia.

Como ellos, decenas de familias han abandonado sus hogares y se han refugiado en otros municipios, en otros estados de la República o huido del país.

Un ejemplo del número de familias desplazadas por los hechos de violencia, es la tenencia de El Aguaje.

Ese lugar en el que se disputan el territorio Los Viagras y el CJNG, hoy luce como un pueblo fantasma, sin servicios y donde solo se pasean las caravanas de civiles armados.