Cártel detrás de ordeña en Hidalgo, hipótesis: Fayad

Desde 2013, la entonces PGR no incluye en su radiografía delictiva al estado por operaciones de cárteles (Foto: web)

Una hipótesis, reconoció el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, es que un cártel del narcotráfico está detrás del robo de hidrocarburo que colocó al estado como el más vulnerable por tomas clandestinas en el país durante 2018, con 2 mil 221.

No obstante, remarcó, continúa como hipótesis basada en hechos delictivos, aunque mensajes han aparecido en territorio estatal supuestamente firmados por grupos criminales, además de que informes de inteligencia nacional vinculan a dos cárteles que posiblemente disputan la rentabilidad de la extracción y tráfico de gasolinas en el estado: Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.

El mandatario especificó que no son sólo tres líderes del huachicol cuyas operaciones detectaron los órganos de inteligencia locales – El Vikingo, El Tornillo y La Parka, todos asesinados, mas ninguno por la autoridad–, sino que hay más “objetivos” que, señaló, posiblemente libran un enfrentamiento por el control de la plaza. No obstante, no proporcionó un número de estos presuntos jefes del trasiego de combustibles.

Para la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, el abatimiento de estos sujetos, el último, La Parka, el 19 de enero en Mixquiahuala –un día después de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, que ha dejado 130 muertos– es un posible “ajuste de cuentas”, por la forma en la que han hallado los cadáveres con impactos de arma de fuego.

“La hipótesis que generaban las autoridades competentes (es que) parece que hay una pugna entre los grupos que se dedican a ese ilícito, y esa pugna lo que ha hecho es que entre ellos se están matando.

“Esa es la información que nosotros tenemos. No me gusta nunca especular, pero una de las hipótesis es esa, porque es la información que tenemos: estos están peleándose la plaza y entonces se han dado entre ellos”, expuso el gobernador, quien fue cuestionado por La Silla Rota en un encuentro con medios de comunicación sobre si han identificado a un cártel detrás de estas ejecuciones, que pretenda acabar con los líderes locales para tener el control de la extracción y tráfico de gasolinas.

Una segunda hipótesis, refirió, es la del narcotráfico con un ala energética que tiene una estructura que drena los ductos y comercializa el combustóleo, y quien podría haber ejecutado a sus rivales locales.

“¿Hay algún grupo del crimen organizado que esté atrás de la posibilidad de eliminar los objetivos locales para apropiarse de la plaza?, es una hipótesis, no tendría los elementos suficientes para poderte decir (…) tal o cual cártel del crimen organizado se encuentra en Hidalgo”, indicó, cuando le fue expuesta la posible operación de dos cárteles.

“Hasta hace poco tiempo decían que no teníamos presencia de cárteles de la droga como tales en Hidalgo. Ustedes saben que yo siempre sostuve que los cárteles de la droga, como si fueran corporativos, abrieron la división de hidrocarburos (…) y esa división de hidrocarburos yo he sostenido que sí es muy probable que tenga presencia en Hidalgo”, añadió.

Desde 2013, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no incluye en su radiografía delictiva al estado por operaciones de cárteles. Antes, tanto esta dependencia como la Policía Federal acreditaron el asentamiento de Los Zetas –liderado entonces por el hidalguense Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca– y la Familia Michoacana.

Aunque en 2018 Hidalgo se posicionó como el estado más ordeñado del país, con 2 mil 121 tomas, más del doble de las 1 mil 64 de 2017 y seis veces más que las 344 de 2016, Fayad Meneses pidió no estigmatizar ni denominar al estado como huachicolero. Afirmó que su administración, a diferencia, dijo, de su antecesor, ha combatido el hurto de hidrocarburo; que el delito ha crecido no sólo en la entidad, sino en el país, y que aquí hay más vulnerabilidad por la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, y la red de ductos que atraviesa 35 municipios.

INVESTIGAN A MANDOS

Autoridades municipales, desde alcaldes, jefes de corporaciones de seguridad y otros trabajadores de las administraciones públicas, son investigados para determinar si tienen posibles implicaciones en el delito de robo de hidrocarburo, confirmó el gobernador.

Aunque no proporcionó cifras, insistió en que sí indagan una posible asociación en alguna de las ramificaciones del ilícito, como es la extracción, almacenamiento y comercio de crudo.

Los asesinatos



La Parka, presunto líder del huachicol en Hidalgo que operaba en Mixquiahuala y en Tezontepec, fue asesinado un día después de la explosión del 18 enero en Tlahuelilpan.

Él era parte del ajedrez del robo de combustible y su muerte estuvo precedida por la de Uriel Rodríguez Vite, El Tornillo, el 4 de enero, y al otro día fue asesinado Flavio, El Vikingo, otro cabecilla de huachicoleros.

La Silla Rota reveló el 5 de febrero que la indagatoria FED/HGO/TULA/000832/2017 refiere que La Parka manejaba no solo a los ladrones de combustible, sino que tenía nexos con gasolineras y empresas de transporte en Hidalgo, en Guanajuato y el Estado de México.

Una denuncia en su contra incluye el testimonio de sujetos que, al ser detenidos, afirmaron pertenecer a la banda de La Parka, quien, dijeron, mandaba revisar los vehículos que entraban y salían de Tezontepec de Aldama, además de que, declararon, ordenó el asesinato de cinco hombres en el Panteón de Mangas, las cuales bebían cerveza en la tumba de un amigo también ultimado.

Estos, añadieron, eran presuntos hiachicoleros de El América, otro cabecilla de huachicoleros de la zona que rivalizan con La Parka.

bl

