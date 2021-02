Cártel del Siglo: el nuevo pleito entre Fiscalía y Gobierno de Veracruz

Xalapa, Ver.- La detención de integrantes de un grupo criminal en la región de Coatepec y Xalapa, que se autodenomina Cártel del Siglo, fue el nuevo motivo de disputa entre el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien reconoce que operan en la zona; en tanto el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, descarta su existencia.

El funcionario estatal asegura que las personas que fueron detenidas el pasado 26 de marzo en Coatepec son delincuentes comunes; mientras que el fiscal general los señala como autores materiales de la ejecución de taxistas conocidos como “Los Caguamos”, ocurridas los días 27 y 28 de febrero, pese a que el grupo criminal anunció su “entrada” al estado el 3 de marzo, cuando aparecieron narcomensajes tras la ejecución de dos presuntos delincuentes en el boulevard Xalapa-Coatepec.

En las cartulinas que dejaron al lado de los ejecutados anunciaron una limpia en la región: “venimos por todos los rateros y secuestradores chapulines Atte: Cártel del Siglo".

Winckler presume el desmantelamiento del grupo criminal

El anuncio de la detención del presunto grupo criminal se dio este lunes 01 de abril en la conferencia de prensa semanal del fiscal general, quien dio a conocer los resultados de procuración de justicia del 25 al 31 de marzo.

Su primera mención en la reunión con los medios de comunicación fue enunciar los resultados del trabajo coordinado con la Marina y la Policía Federal, al desarticular una probable célula del grupo de la delincuencia organizado denominado Cártel del Siglo, en Coatepec.

El 26 de marzo del año en curso,elementos de la Policía Ministerial de la delegación Xalapa, en coordinación con elementos de la Policía Naval, y la Secretaría de Marina llevó a cabo la detención en flagrancia de cinco probables integrantes de un grupo de la delincuencia organizada denominado Cartel del Siglo”, anunció en su conferencia.

En dicho operativo fue detenido el supuesto jefe de plaza en la ciudad de Coatepec José N, así como José Daniel N, Manolo Ezequiel N, Pedro N y Alondra N, como resultado de una persecución que inició en la carretera Xalapa-Coatepec y que terminó en la calle Libertad, comunidad Campo Viejo en Coatepec, Veracruz.

El seguimiento se inició cuando los hoy detenidos detonaron armas de fuego en contra de elementos de la Policía Ministerial que se encontraban dando seguimiento a vehículo involucrado en un asesinato que se atribuye al grupo delictivo denominado Cártel del Siglo.

Al momento de la detención les fue asegurada un arma larga con cargadores abastecidos, 35 paquetes de cocaína y metanfetaminas, marihuana comprimida, un vehículo, así como cartulinas con textos firmados por el grupo delictivo, en el que realizaban amenazas contra diversas personas.

En la audiencia inicial, el 29 de marzo se logró legalizar la detención contra los cinco detenidos por los presuntos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, ultrajes a la autoridad, delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de venta, y daños dolosos, por lo que se abrió la carpeta de investigación 25/2019, detalló Winckler Ortiz.

El próximo miércoles 03 de abril se llevará la audiencia de vinculación a proceso, y en tanto, se logró prisión preventiva para los cinco inculpados a quienes catalogó como “altos generadores de violencia”. Los relacionó con cuatro ataques -durante febrero y marzo- a integrantes de grupos rivales, que dejaron como saldo siete ejecutados y seis personas lesionadas.

El grupo es relacionado con la agresión a taxistas -conocido como “los Caguamos”-, que se registró el 28 de febrero, cerca de Lázaro Cárdenas, a un costado de un centro comercial en la capital del Estado. También los ligó a la muerte de dos personas el 27 de febrero, a dos ejecutados el 19 de marzo, y otro caso registrado el 25 del mes pasado.

Aparece el Cártel del Siglo, se anuncia tras la ejecución de dos personas

La célula criminal anunció su entrada en operación el 03 de marzo. En esa fecha aparecieron los cuerpos de dos hombres-uno de ellos decapitado-, en la cajuela de un automóvil que fue abandonado en el bulevar Xalapa-Coatepec. En ellos se encontraba una cartulina, la cual confirmaba la presencia de un nuevo cártel en la capital del estado.

El automóvil fue localizado a la entrada de la comunidad de Pacho Viejo; el reporte indicaba que en dicho lugar se encontraba un automóvil Chevrolet Chevy con placas de circulación MCH-9847 del Estado de México, con rastros de sangre en la parte de la cajuela.

Elementos policíacos realizaron el acordonamiento y solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes minutos más tarde corroboraron que se trataba de los cadáveres de dos personas del sexo masculino, una de ellas decapitada, fueron identificados como Raúl Rodríguez Munguía y Enrique Suárez Landa.

Un día después -el 04 de marzo- medios regionales reportaron el ataque de tres personas que dejó como saldo dos muertos y una persona herida en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, en el municipio de Coatepec. Por los hechos se abrió la carpeta de investigación 172/2019. La ejecución se relacionó con el grupo criminal.

Los vinculan a hechos delictivos, antes de su aparición pública

El Fiscal General hizo mención de que el nuevo grupo criminal estaba relacionado a la ejecución de dos personas registrada el 27 de febrero. Ese día los medios de comunicación reportaron la muerte de dos hombres asesinados en la unidad habitacional Homex.

Uno de ellos fue hallado dentro de un taxi y el otro a un costado, ubicado sobre el bulevar Santa Fe; fueron los vecinos quienes hallaron los cuerpos dentro del taxi número económico XL-7445 y se mencionó que formaba parte del grupo Los Caguamos.

Winckler Ortiz relacionó al grupo criminal con la agresión del 28 de febrero a un grupo de taxistas en la capital de Veracruz, que dejó como saldo dos personas muertas y siete heridos.

Reportes ministeriales, confirmaron que el grupo de ruleteros denominado “Los Caguamos” fue sorprendido por personas armadas sobre la calle Francisco Villa, en las inmediaciones de la avenida Lázaro Cárdenas.

Otro hecho que se les atribuye a los presuntos delincuentes fue una ejecución el 25 de marzo. Los medios reportaron la localización del cuerpo de una mujer que fue ejecutada y abandonada en el camino de terracería en el poblado la Laguna del municipio de Coatepec.

Cisneros le vuelve a "corregir la plana" al fiscal

Unas horas después del anuncio, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, criticó las contradicciones en las declaraciones del Fiscal que semanas antes negó la existencia del nuevo grupo criminal.

“Lo que les puedo decir, es lo que ha dicho el fiscal siempre, pues que miente. Dijo que no había un Cártel del Siglo, y ayer dijo que sí había y la verdad es que no lo hay, porque un Cártel es un grupo criminal organizado; lo que se detuvo en conjunción con los demás cuerpos de seguridad fue grupo o una banda de delincuentes, pero no un cártel”.

El funcionario abundó que la existencia de un nuevo grupo criminal es otras de las “falsedades” que el fiscal ha declarado, y argumentó que esa actitud podría estar motivada por la búsqueda de notoriedad ante la falta de resultados de la Fiscalía.

“¿Qué resultados ha habido? Les pregunto, de los Cárteles que sí son reconocidos a nivel nacional como organizados ¿qué detenciones ha hecho de algún Cártel importante? Pues ninguna”, cuestionó en entrevista a los medios de comunicación.

Gobierno y municipio rechazan la existencia de un nuevo cártel

El funcionario rechazó la operación del grupo criminal, al igual que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que el 05 de marzo calificó como “falsa” la existencia de un nuevo cártel en la región de Coatepec y Xalapa, que anunciaron una limpia de otras bandas de criminales.

“El cártel no existe, vamos a investigar esa situación. Tomamos un acuerdo en la mesa de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz de ir a sesionar el viernes en Coatepec y solicitar los informes de la mesa regional con un informe de la Policía Municipal para coordinar los esfuerzos”, declaró a medios de comunicación.

Ocho días después, el 13 de marzo, el alcalde Luis Enrique Fernández Peredo, refutó la existencia del grupo delictivo y que los ciudadanos se impusieran un “toque de queda” ante los hechos de violencia que se registraron en las primeras semanas del mes.

Coatepec tiene un porcentaje de 2.2 casos de homicidios al año por cada 100 mil habitantes, en cuanto a los secuestros el promedio es de 1.1 por cada 100 mil habitantes, por lo que consideró que la inseguridad era un tema de percepción de la población.

“La verdad es que desafortunadamente se presentan en Coatepec, pero estamos muy por debajo de la media que se viene cometiendo. Lo que más hay es robo a casa habitación, así como robo a comercio”, declaró en el Congreso local.

