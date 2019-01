Cártel del Noreste vs. Cártel del Golfo: una guerra en Nuevo León

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 26/01/2019 04:03 p.m.

En las últimas semanas, Nuevo León se ha visto envuelto en una serie de enfrentamientos armados, ejecuciones y ataques a los cuarteles de la Fuerza Civil.

Se trata de una guerra entre el Cártel del Noreste y el Del Golfo, grupos criminales que se disputan las plazas de venta de droga, principalmente, entre otros actos delictivos.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones, el Cártel del Noreste ha desatado una guerra por la disputa de la plaza con el Cártel del Golfo.

Esteban Cantú, titular de la dependencia dijo este tipo de eventos – ejecuciones y homicidios en general- que se han estado cometiendo, son, la mayor parte relacionados con Cártel del Noreste.

"El año pasado se aseguró a siete células, entre ellas a 37 integrantes y hasta ahorita los llevamos relacionados a más de 45 homicidios y seguimos tratando de identificarlos en algunos otros eventos" revela el funcionario quien asistió a la reunión diaria de seguridad donde presentó un reporte", dijo.

La disputa de este grupo delictivo con el Cártel del Golfo podría considerarse una "guerra" en la plaza, aunque algunas de las ejecuciones se han cometido contra distribuidores de droga independientes, dice Cantú tras opinar sobre la jornada del martes en donde hubo siete muertos en diversos eventos violentos.

"Algunas de las víctimas portaban entre sus pertenencias droga, una de las víctimas tenía arraigo domiciliario por narcomenudeo, volvemos a lo que hemos estado platicando últimamente, la mayor parte de los eventos registrados en el tema de homicidios están relacionados a la venta de droga", según el director de la AEI.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, calificó a Monterrey como "un foco rojo" en inseguridad por la gran cantidad de homicidios que se cometen en su territorio, pues del alrededor de 800 muertos registradas en 2018, por lo menos 200 fueron en tierra regia.

"Esto estaba cantado. Desde antes de diciembre lo advertimos, vendría lo grueso, el pleito por la plaza, los carteles están gruesos", recordó un excomandate policiaco consultado por La Silla Rota que pidió el anonimato.

Ya retirado, "Javier", quien por décadas estuvo en la temida Policía Judicial y que culminó su carrera en la Ministerial, reitera que el problema es que entregaron la plaza a varios grupos desde principios del 2000, "desde entonces los que negociaron (gobiernos panistas y priistas), se fueron y dejaron el desmadre".

Junto a Javier, el también ex comandante "Lupito", ahora pasan el tiempo junto a otros veteranos, frente a una tasa de café donde platican sus historias: "Los gobiernos saben quiénes son, donde están; si nosotros estábamos enterados, más ellos, pero la situación si está tensa, se puede poner más difícil".

Esta versión de los viejos y experimentados policías la adelantó el controvertido, ahora ex tres veces alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien advirtió sobre la creación de un nuevo cártel y la presencia de otros grupos delictivos que antes no existían en el Estado.

Se trata del cártel "Del Norte", que estaría conformado por delincuentes que integraron originalmente a "Los Zetas".

Luego afirmó que también existe presencia de grupos como el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva, aunque estos últimos en menor medida.

"Hay nuevos cárteles que se están formando y algunos de ellos con presencia en Nuevo León que antes no existían, entonces, no es un tema nada sencillo, es un reacomodo de organizaciones criminales que vamos a vivir por un tiempo aquí".

Y es que, en Nuevo León, la situación de inseguridad se agrava al grado de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua acepta que hay un reacomodo de grupos que pelean la plaza, aunque luego rectifica y asegura que son venganzas entre dos carteles.

"Esto se debe a rencillas personales entre tres líderes de dos cárteles del narcotráfico, que más que una disputa por el territorio se trata de venganzas. Son temas entre tres personajes específicos, son temas que van más allá del control de la plaza".

En los primeros veinte días del 2018 los homicidios superan los 40 en su totalidad, relacionados con algún asunto de la droga, según los reportes policíacos.

Aunado a ello, policías municipales en Guadalupe y Cadereyta, y cuarteles estatales de Fuerza Civil en García y Guadalupe han sido atacado por grupos armados.

"Hay riesgo esperamos que sigan los ataques y por ellos blindados el palacio de Gobierno que es sede de los poderes", dice Fasci luego de que se colocaron vallas en el inmueble.

"Las cosas no están como quisiéramos y tenemos que escuchar a otros sectores de la población", explica y recuerda que la violencia tiene más de quince años y ahora se tienen reuniones diarias para informar el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Aunque el problema está desbordado, esto nunca debió pasar, siempre ha existido esto, pero se controlaba, y ahora debe buscarse la forma de controlar la violencia sin llegar a enfrentamientos en las calles", opina el excomandante Lupito.

"Mira el asunto si está desbordado, los gobiernos saben cómo controlarlo, pero pareciera que dejan que se maten entre ellos y es la población quien sale perjudicada, inclusive Estados Unidos aporta ayuda, inteligencia y conocimientos para el manejo de ello, el Estado mexicano también tiene lo suyo, está en sus manos", relata un ex agente estadounidense que laboró por años para la seguridad de aquel país y que por obvias razones pide anonimato como los ex policías mexicanos.

"Con la tecnología se hace todo, se sabe quiénes son, dónde están, con los adelantos tecnológicos con tu propio teléfono sabemos que, haces tú, entonces, es cuestión de actuar sin afectar a la población", remata", el exagente gringo.

Que importa si están peleando la plaza o son asuntos personales de los carteles, hay que dar una solución, buscar negociar bien porque esto no se acaba y, sobre todo, que no se lesione a la población civil. Ese es el gran cambio, antes no se afectaba al pueblo, hoy sí, coinciden los ex policías.

Mauricio Fernández recuerda que limpió a la policía de San Pedro, el acaudalado municipio neolonés.

"Esa Policía fue limpiada, fue objeto de investigaciones, de detenciones, yo detuve 15 policías y no porque andaban vendiendo palomitas".

Ahora el sector privado a través de sus diversas plataformas busca evaluar con nuevos esquemas la actuación del Estado y los municipios, pero muestran su inquietud de que no pare la violencia.

La plataforma "Alcalde, ¿Cómo Vamos?" integró nuevas evaluaciones para nueve municipios metropolitanos en donde destaca dos revisiones semestrales y una de seguimiento a promesas de campaña.

LEA TAMBIEN Los 7 grupos criminales que mantienen vivo al Cártel del Golfo Debido a la poca estabilidad en las cúpulas de su poder y las disputas internas dentro de la organización, el Cártel del Golfo no la logrado consolidarse

Luis Ávila, Coordinador de la plataforma informó que las evaluaciones serán sobre las áreas de Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo Urbano, Buen Gobierno y Finanzas Públicas, ésta última será la primera vez que se analice.

También habrá una verificación anual para dar seguimiento al cumplimiento de promesas de campaña de los Alcaldes y otro evento anual sobre Agenda Metropolitana, en el que se realizará un diálogo con municipios, Estado, ONGs e Iniciativa Privada sobre temas de coordinación, medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano.

En tanto, Jesús Herrera, presidente del Consejo Cívico, y que promueve la plataforma, mencionó que las actividades se realizarán con o sin la participación de los Alcaldes, que en el trienio anterior abandonaron su colaboración con la plataforma por diferencias en la evaluación.

El 2018 terminó con un saldo de más de 800 homicidios, en su gran mayoría relacionados con la delincuencia y la droga. "Esto seguirá, no es cuestión de la noche a la mañana terminar", explica el titular de Seguridad Pública.

En octubre pasado, Mauricio Fernández concluyó su tercer mandato al frente de San Pedro y advirtió que diversos cárteles entre ellos el de los Beltrán Leyva buscan quedarse con la plaza al concluir su administración.

"Yo creo que mi salida va a provocar algunos cambios, ahorita hay gente que sabe que las cosas están muy estrictas, yo podría pensar que están buscando espacios o ver si hay acomodos o reacomodos, yo me imagino, pensando que a mí me queda, para ser prácticos, un mes", advirtió días antes de dejar la alcaldía.