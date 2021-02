Carretera federal 15, la última deuda de Peña en Sonora

“No vemos para cuándo van a terminar y es un punto importante porque nos han dicho en agosto, no siempre no, en noviembre, ya estamos en noviembre y sin ser expertos podemos definir que no se terminará, yo les pido y hago un exhorto a la SCT a nivel federal que por favor nos diga cuando van a terminar, va a venirse un cambio en el gobierno y a mí me preocupa mucho”, dijo.