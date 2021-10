Carlos viajó de CDMX a Guadalajara para comprar un carro; está desaparecido

El vendedor le pidió que viajara a Ameca, donde le entregaría una camioneta a un buen precio; su familia no sabe nada de él desde el 17 de julio. Foto ilustrativa Cuartoscuro

GUADALAJARA.- El 17 de julio pasado, Juan Carlos viajó a la capital de Jalisco a comprar una camioneta. Un anuncio en redes sociales llamó poderosamente su atención, debido al precio rebajado de la unidad. Viajó pensando que regresaría con un auto que le ayudaría en su negocio, pero ya nunca regresó con su familia.

Aquel día, Juan Carlos, de 27 años, se comunicó con su familia para decirles que la camioneta que compraría no se la entregarían en Guadalajara, como se había pactado, sino en San Antonio Matute, en Ameca, Jalisco.

De acuerdo con una nota de ZonaDocs, el vendedor le prometió que si iba hasta allá le descontaría cinco mil pesos. Juan Carlos, quien necesitaba esa camioneta para sus labores como comerciante, no lo dudó y viajó 80 kilómetros para encontrarse con un hombre, que asegura que la compra sí se realizó y que el joven se fue en la camioneta con un tío.

Esto resulta imposible porque Juan Carlos no llevaba el dinero para pagar el vehículo y había viajado solo, y en Jalisco no vive ningún familiar.

Le encargó a su hermano que hiciera la transferencia electrónica una vez que pudiera ver y comprobar el estado de la camioneta.

Desde San Antonio Matute, Juan Carlos mandó un mensaje para su esposa, le decía que llevaba casi una hora esperando al vendedor, pero que ya no faltaba mucho para que llegara con la camioneta. Todo parecía estar aparentemente bien.

Minutos después, el hermano de Juan Carlos recibió un mensaje donde decía: "Tío estás en la esquina, ya voy para allá"; eso lo alertó porque jamás se refería a él de esa manera.

Rápidamente marcó al celular de Juan Carlos, pero la llamada ya no entró. Después marcó al teléfono del supuesto vendedor que le aseguró: "Tu hermano ya se fue en la camioneta con su tío. Iban a ir a comer algo. No te preocupes ya se va a comunicar".

Así que nuevamente le marcó al vendedor, pero éste dejó de contestar las llamadas y los mensajes. A partir de ese 17 de julio de 2021, ya no supieron más de Juan Carlos.

TRES DÍAS SIN BUSCARLO

Ese mismo día su hermano, se trasladó a San Antonio Matute, en Ameca, para realizar la denuncia por desaparición; sin embargo, en la Delegación Regional de la Fiscalía del Estado de Jalisco, le dijeron que: "debía de esperar 72 horas, pues no fuera a ser que apareciera con todo y camioneta".

A partir de ese día, han pasado más de dos mil horas. Eso lo sabe muy bien María, madre de Juan Carlos, quien relata que, en efecto, tuvieron que pasar tres días para que aceptaran la denuncia por la desaparición de su hijo. Tres días sin que la autoridad lo buscara.

...el vendedor ese insistió e insistió en que mi hijo se fue con la camioneta con un mentado tío, pero allá ni familia tenemos... así que su hermano por celular le exigió que le dijera qué le había hecho y que si era cosa del dinero, pues que se lo depositaba, pero que antes lo soltaran, pero a partir de ahí ya no le contestó más el celular y ya no supimos de mi hijo

Quienes tampoco respondieron sus llamadas fueron los funcionarios de la Fiscalía de Jalisco.

La denuncia por la desaparición de Juan Carlos se realizó hasta el 20 de julio. Desde ese día, sólo han recibido un par de llamadas.

La primera para indicarles que su caso, investigación y búsqueda correría a cargo de la Fiscalía Regional de la Zona Valles, ubicada en Ameca, y que desde ahí les marcarían para notificarles de cualquier avance. Nunca llamaron.

Ante tal ineficacia, María cuenta que acudió a la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México a solicitar ayuda; desde ahí la comunicaron con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la cual tomó su queja por dilación de la justicia.

Esta acción generó, la segunda llamada de parte de la Fiscalía señalándole que necesitaba acudir a Guadalajara para darle más información del caso, pero que tenía que ser el hermano de Juan Carlos quien se presentara, pues era éste el que había puesto la denuncia.

LAS OMISIONES

La mayor queja de la madre ante el actuar de las autoridades de Jalisco es que "desde el principio se les dio todo, el nombre y el número de teléfono del vendedor, todo... pero simplemente no han hecho nada, nunca han hecho nada, ni siquiera han llevado a declarar al fulano ese que sabemos que vive allá en Ameca", explicó María.

Por su parte, han investigado sobre ese modus operandi que hace viajar a otros jóvenes hasta Ameca con la promesa de que ahí conseguirán "un carro bueno y barato", pero pese a ello, nada se mueve para ellos en la Fiscalía.

Nosotros lo que queremos es que busquen a MI HIJO, que interroguen a esa persona que disque asegura que le vendió el carro y que se haga un operativo allá en San Antonio Matute, pues no es posible que a más de dos meses no se haya hecho nada

No obstante, María no se ha quedado quieta y ha entrado en comunicación con colectivos de búsqueda de Jalisco, así como con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco, quienes le han asegurado que han buscado a su hijo en los servicios médicos forenses, en los centros penitenciarios y en los anexos, pero no han tenido éxito.

Mi insistencia está en que se le busque, aunque no sé qué probabilidad tenga yo de encontrarlo ya sea con vida o sin ella, pero yo no descansaré hasta que lo encuentre, hasta que se sepa qué pasó con él, pues mi hijo es una persona buena, con su esposa y un bebé. No hay razón alguna para que éste se haya desaparecido así, ni dinero traía como para haberse perdido

Por ello, sus exigencias se centran en que se investigue a fondo al supuesto vendedor porque "ese sabe qué pasó con Juan Carlos... pero ni a declarar lo han llamado, y esa es mi petición que se le interrogue para que explique cómo es que mi hijo se fue en una camioneta por la que jamás se pagó nada".

En Ameca, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, han sido reportadas como desaparecidas: 79 personas. Una de ellas es Juan Carlos.





