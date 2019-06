Cárdenas reconoce el triunfo de Barbosa como gobernador

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 03/06/2019 11:39 a.m.

PUEBLA, PUE.-Este día, el candidato común a la gubernatura del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, reconoció su derrota frente al abanderado de Morena, Miguel Barbosa Huerta, tras el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que lo coloca en segundo lugar, con 33.23 por ciento de la votación emitida este 2 de junio, 11.44 puntos debajo de la Coalición Juntos Haremos Historia.

En conferencia de medios que convocó, el ex rector de la Universidad de las Américas, ponderó la votación que obtuvo en la capital y zona conurbada, donde incluso, adversario Barbosa Huerta, manifestó que revisarán qué está pasado con los presidentes municipales emanados de Morena, porque se no entregar resultados, el PAN regresará al gobierno.

También advirtió que la fuerza que acumularon en esta campaña no la deben perder. "Tenemos el deber de utilizarla para exigir a nuestros gobernantes, a la clase política, que paren ya sus excesos, que gobiernen para el bienestar de los ciudadanos y no para sí mismos."

Cárdenas Sánchez leyó el siguiente comunicado: Con los datos definitivos del PREP que ya todos conocen, su resultado nos coloca en un segundo lugar a nivel estatal el cual aceptamos. Nos da mucho gusto confirmar que obtuvimos una amplia mayoría en la ciudad de Puebla y su zona conurbada. Lamentablemente sólo el 33% de los electores acudieron a las urnas y el proceso mismo dejó mucho que desear.

Quiero agradecer a los poblanos que salieron a votar ayer y a quienes organizaron y trabajaron en el proceso electoral. La participación de los ciudadanos es el elemento más importante en cualquier elección. Agradezco a los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, así como a nuestro movimiento Sumamos, su confianza para ser su candidato común. Muchas gracias a sus dirigencias, a sus liderazgos y sus simpatizantes, así como a todos los ciudadanos sin partido que nos apoyaron.

Cada mano que estrechamos, cada frase, cada sonrisa de tantas personas con quienes nos encontramos durante la campaña, han sido profundamente enriquecedoras y nos han impulsado para seguir en este camino. Ello confirma la avidez que existe de un cambio profundo, donde las personas, las familias y las comunidades se coloquen en el centro de la acción pública, y donde todos los poblanos tengamos el mismo chance de salir adelante.

En este proceso cientos de miles de poblanos ganamos confianza, credibilidad, esperanza, un empoderamiento que como sociedad no debemos dejar ir. Logramos demostrar que es posible sacar a Puebla de su atraso, de su polarización, de la inseguridad en que vivimos mediante propuestas viables, eficaces y basadas en evidencia e investigación. Logramos hacer visible que los políticos de siempre deben acercarse a los ciudadanos para poder gobernar.

No me comprometí con Puebla para acceder a una posición de poder, no competí para ganar un puesto y enriquecerme a costa del patrimonio público. Tomamos la decisión de participar en esta elección en un momento difícil para Puebla y para México. Salimos a dar la cara por Puebla y con sus ciudadanos, y el hecho de que no hayamos ganado, no implica que ese compromiso termine hoy. El futuro de Puebla no termina en esta elección. Seguiremos dando la batalla hasta que la deuda con nuestro estado sea saldada. Esta tierra merece políticos que gobiernen a la altura de su gente.

Sé que nuestra candidatura representó para mucha gente esperanza, la posibilidad de un cambio auténtico, de una transformación profunda. Y a esos que confiaron, que creyeron en nosotros, no les vamos a fallar, a los universitarios, a las mujeres de Puebla, a los jóvenes en general, a todos les agradezco y les digo que se sientan orgullosos de este momento, como nos sentimos nosotros, porque hoy marcamos un camino, le plantamos cara a un régimen que cada día enseña con más claridad su verdadero rostro.

La fuerza que acumulamos en esta campaña no la podemos perder. Tenemos el deber de utilizarla para exigir a nuestros gobernantes, a la clase política, que paren ya sus excesos, que gobiernen para el bienestar de los ciudadanos y no para sí mismos, que gobiernen para la prosperidad y el desarrollo de Puebla. Les invitamos a que, como ciudadanos, no nos desentendamos de la vida y del poder públicos, pues sólo así nos podemos asegurar de tener buenos gobiernos. Seguiré luchando por una mejor democracia, por un mejor estado de Puebla y por México.}

