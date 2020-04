Cárcel, para quienes infecten a otros por salir de casa en Sonora

Las personas infectadas por covid-19 que deliberadamente pongan en riesgo a otras personas de contagio o incluso a la muerte, tendrán una pena seis meses a cinco años de prisión y multa de 10 a 200 Unidades de Medida y Actualización, en el estado de Sonora.

La noche del martes el gabinete de Economía y Salud para esta contingencia sanitaria aprobaron estas medidas en una reunión a puerta cerrada, donde determinaron medidas más fuertes para proteger a la población del virus que asola el país y al resto del mundo.

Además de las medidas de prohibir reuniones entre más de 10 personas, cancelar actividades deportivas al aire libre y el cierre de negocios no esenciales, las autoridades sonorenses endurecieron las sanciones para aquel que no respete el aislamiento, cuando haya sido confirmado positivo; o también, a los familiares de algún enfermo que se catalogaron como sospechosos.

Es decir, que si se encuentran en este estatus y salen de sus casas, caminan por la vía pública, van a supermercados o restaurantes, podrían ir a la cárcel o ser multados, en especial, si otra persona resulta afectada por su irresponsabilidad.

Esto, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de Sonora, en el artículo 251, en el apartado de emergencia sanitaria.

''Sanciones para quienes, sabiéndose afectados durante una contingencia, pongan en peligro de contagio a otra persona u ocasionen su muerte, las cuales podrían ser una multa o sanción económica y será recluido en establecimiento adecuado por el tiempo necesario, hasta obtener su curación o inocuidad y también pudiera ser ejercitada la acción penal directamente por la víctima'', determinó el secretario de Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra.

Sin embargo, estas sanciones no solo son enfocadas en el tema de salud, sino también para los empresarios que no cierren sus establecimientos, si no son giros de alimentos, medicamentos y de vital importancia para la supervivencia de los ciudadanos.

Para los establecimientos podría imponerse multa y hasta clausura temporal o definitiva, así como arresto por 24 horas para los responsables del negocio, por no acatar la Ley de Salud para el Estado de Sonora.

''Quienes no respeten las disposiciones aprobadas por el gabinete Económico y de Salud, en materia de suspensión de labores en establecimientos comerciales no esenciales, se sujetarán a las sanciones que se estipulan en el artículo 286'', señalaron.

Estas son las otras medidas aprobadas para esta emergencia sanitaria por covid-19:

-Casos y contactos de personas infectadas con coronavirus que no guarden cuarentena y aislamiento por 14 días.

-A personas que ingresan a Sonora y no guardan cuarentena por 14 días.

-Cierre de parques, plazas, lugares turísticos y similares.

-Cierre completo de negocios e industria no esenciales

-Se prohíbe la venta de alimentos en lugares turísticos o sitios de concentración (como bailes regionales, fiestas patronales, conciertos de música y otras concentraciones similares)

-Se aprobó la suspensión de obras en construcción a excepción de la construcción de hospitales, carreteras e infraestructura esencial.

El gabinete Económico y de Salud acordó, además, exhortar a las cadenas de tiendas de autoservicio a que pongan en operación mecanismos para el ingreso de personas a sus establecimientos, a fin de que se eviten aglomeraciones que faciliten la propagación del coronavirus.

Cabe recordar que en Sonora suman ya 48 casos positivos, de los cuales, 9 son fallecimientos; registrados en San Luis Río Colorado, Magdalena de Kino, Sáric, Navojoa y Hermosillo.

