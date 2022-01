Capella demandará a Cuauhtémoc Blanco por difamación; "es un estúpido"

CUERNAVACA.- Jesús Alberto Capella, ex secretario de Seguridad de Morelos, anunció que demandará al gobernador Cuauhtémoc Blanco tras ser acusado de tener nexos con Santiago Mazari Hernández, "El Carrete", líder del grupo criminal "Los Rojos", preso desde abril de 2021 en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-Durango", por el delito de delincuencia organizada.

Este lunes, el gobernador de Morelos presentó una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los supuestos narcopolíticos que, dijo, quieren desestabilizar su gobierno.

Aunque aseguró que la denuncia es contra varios políticos de administraciones locales pasadas y actuales, señaló específicamente al exgobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez; al es secretario de seguridad del estado, Jesús Alberto Capella Ibarra, así como los actuales fiscales general y anticorrupción de la entidad, Uriel Carmona Gándara y Juan Jesús Salazar Núñez, respectivamente.

Blanco Bravo también informó que, como elementos de prueba, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) audios donde supuestamente Graco Ramírez y Juan Alberto Capella pactan con "El Carrete".

He escuchado por mucho tiempo (a Cuauhtémoc Blanco) decir una sarta de sandeces, pero pocas como esta estupidez que tiene tres años mencionando, no es la primera vez, afortunadamente hoy lo hace en la Ciudad de México, porque ello nos permite tomar accione legales que ese salen del área de jurisdicción de Morelos

¿Va a proceder contra el gobernador de Morelos?

Definitivamente y los vamos a ver, no sé en cuanto tiempo, uno o dos años de tiempo que dure el proceso, pero vamos a ver los resultados, se los garantizo. Aguanté las cosas, porque era parte de la grilla barata a la que ha estado acostumbrado él, pero ya no.

¿Qué busca Blanco con esta denuncia?

Simplemente está tratando de cambiar una narrativa ante la ausencia de una explicación lógica de esas fotografías que han circulado en las últimas semanas, donde no ha habido, ni de parte de él ni de su equipo, una explicación veraz de su presunta relación o reunión en una iglesia con estos sujetos, delincuentes, uno de ellos ultimado casualmente en la penitenciaria de Atlacholoaya. Yo puedo generar una serie de especulación con mucho más sustento que las tonterías que hace este personaje.

¿Es un estúpido Cuauhtémoc Blanco?

Yo considero que, si esta frase identifica la falta de raciocinio, entendimiento de lo que debe hacer una persona, un profesional en una responsabilidad tan importante, definitivamente sí.

Es doloroso que después de tanto esfuerzo, tantas vidas perdidas durante el gobierno de Graco Ramírez, venga un sujeto con esta fama, asuma el control y eche a perder en pocos meses lo que costó sangre, sudor y lágrimas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, poder recuperar por lo menos en situaciones aceptables al estado de Morelos.

Crece la incidencia delictiva porque este señor no sabe hacer las cosas, no sabe gobernar, no tiene la más mínima idea de lo que es el tema de seguridad pública, y luego se hace acompañar en el gobierno con gente que tampoco lo sabe, es lamentable.

QUE RENUNCIE

Capella Ibarra retó al gobernador de Morelos a presentar la grabación donde supuestamente se pacta con "El Carrete".

Es una infamia y una calumnia lo que dice Cuauhtémoc Blanco, porque si alguien confrontó en su responsabilidad institucional a un delincuente del nivel de peligrosidad de ´El Carrete´ fue la dependencia que presidí en el sexenio de Graco Ramírez

"Yo lo emplazo y si no las presenta le pido que renuncie. Yo lo reto a que las presente o a que renuncie, no puede estar difamando y calumniando a la gente que, si son las cosas que él no ha podido hacer, ya sea por corrupción, por ignorancia, por ineficiencia y no le da a su capacidad de análisis".

