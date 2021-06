"Cantar no es delito robar sí": Evelyn Salgado, virtual gobernadora de Guerrero

CHILPANCINGO.- La virtual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se caracterizó por cerrar casi todos sus eventos de campaña entonando canciones de larga tradición mexicana, sobre todo algunos éxitos de Selena, principalmente "Como la flor" y responde a quienes la critican por esto que "cantar no es un delito pero robar sí".

También lee: El INE niega, por segunda vez, el registro a Félix Salgado y Raúl Morón

La guerrerense, nacida en Iguala, pero habitante durante casi toda su vida en Acapulco, es la candidata que Morena designó luego de que la candidatura de su padre, Félix Salgado Macedonio, fuera cancelada por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a la falta de transparencia en sus gastos de campaña.

Unas horas antes de ser anunciada como la candidata guinda, Evelyn publicó en su Facebook personal que no sería candidata pues no habría plan B ni plan C para sustituir a su padre.

A LOS 22 AÑOS INICÓ COMO FUNCIONARIA

Salgado Pineda no esperaba llegar a ser candidata a la gubernatura de Guerrero tan pronto aunque, según ha declarado en entrevistas, sí se planteaba continuar con una carrera política.

A los 22 años, recién egresada de la carrera de Derecho, inició su carrera como funcionaria pública en el DIF municipal de Acapulco en donde, reivindica, se desarrollaron diversos programas sociales para la población del puerto que, hasta la fecha, le reconocen.

Su participación en el DIF fue sorpresiva pues tradicionalmente se delega esa función a la esposa de los mandatarios ejecutivos, sin embargo, su madre y esposa de Félix Salgado, la propuso a ella debido a que quería dedicarse a atender a los hermanos menores de Evelyn.

La ahora candidata, de 39 años, ha resaltado durante sus mítines y las pocas entrevistas que ha dado, que es ella la que va a tomar las decisiones política y afirma que su padre ha aceptado ser únicamente un consejero de la morenista; sin embargo, en prácticamente todos los mítines y actos de campaña se le observa acompañada de Salgado Macedonio a quien los asistentes a los actos proselitistas le solicitan que participe en el micrófono o que cante.

Si bien fue criticada porque en las boletas del próximo 6 de junio aparecerá como "La Torita", en referencia al apodo de su padre "El Toro sin cerca", Evelyn reivindica que es un mote cariñoso con que la población del estado la llama a ella y a sus hermanas.

"Las toritas", es la manera en la que se refieren a las ahora adultas hijas de Salgado Macedonio pero que desde niñas lo acompañaron durante su participación política en el estado. Así, Evelyn ha recordado en algunas entrevistas que mientras su padre organizaba mítines y arengaba a la población en las comunidades a las que asistía, ella estaba abajo de los templetes escribiendo en sus cuadernos y haciendo su tarea pues desde muy niña lo acompañó y, cuando creció, se convirtió en su consejera.

Por eso, conoce a la perfección las siete regiones del estado y reivindica la riqueza económica, natural y gastronómica de uno de los estados más pobres del país y también uno con altos índices de violencia contra la mujer

En ese contexto se localizan las diversas denuncias de acoso sexual que enfrenta su padre, el senador con licencia, algunas de las cuales fueron interpuestas por las víctimas desde 2016 y en las que es acusado de utilizar su poder no sólo para violentar a mujeres con las que trabajaba sino para amedrentarlas y evitar que lo denunciaran pública o penalmente.

Sin embargo, las denuncias de acoso sexual y los señalamientos críticos que fueron acompañados de las consignas "Un acosador no será gobernador", esgrimida por feministas de Guerrero y de diversas partes del país, parecieron no ser suficientes para causar que la población del estado desistiera de votar por Salgado Macedonio.

ARRAIGO GANÓ A DENUNCIAS

Aparentemente, la explicación del fuerte arraigo que tiene el morenista no data de los últimos meses sino de varias décadas de trabajo político que desenvolvió desde 1987 cuando se incorporó a la corriente democrática dentro del Partido Revolucionario Institucional y que después daría origen al Partido de la Revolución Democrática, partido con el que militaría hasta 2014 cuando presentó su renuncia para dedicarse a dirigir el periódico La Jornada en su edición guerrerense.

Tres años después, en 2017, ganaría una encuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para presentarse como senador junto con Nestora Salgado y al año siguiente, en 2018, se afiliaría formalmente al partido.

Durante todo este proceso su hija Evelyn lo ha acompañado y, según ha declarado ella misma, ha sido su consejera y en ocasiones lo ha convocado a suavizar el tono de sus discursos o de sus posiciones políticas.

Ahora, la consejera se vuelve aconsejada y a pesar de las críticas ha declarado que no va a deslindarse de su padre tanto por el lazo familiar como por el respeto que le tiene por su participación política en la vida de Guerrero.

AVANZAR A CONTRACORRIENTE

Actualmente, Evelyn parece no tener consigo todas las de ganar luego de que la encuesta interna de Morena la favoreciera a ella en lugar de otras posibles candidatas como Nestora Salgado, que inició su participación en la política oficial luego de participar en las Policías Comunitarias principalmente de Olinalá y por lo que sería acusada de secuestro.

Sumado a las críticas a lo interno de Morena, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Irma Garzón, anunció su declinación en favor de Mario Moreno Arcos, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ha declarado que dará continuidad a las políticas de seguridad encabezadas por el actual gobernador del estado, Héctor Astudillo.

Sin embargo, en los eventos públicos Evelyn no se ha dejado amedrentar por estas dificultades.

Vistiendo ropa tradicional del estado toma una actitud dicharachera y alegre pues, afirma, los guerrerenses así son y ella también.

A las críticas por su juventud y su inexperiencia política, ella ha opuesto su carisma y su compromiso de hacer las cosas bien y, en consonancia con el partido guinda, no traicionar al pueblo, servirle y no robar.

esc