Cantantes ciegos, el oficio que el covid-19 silenció en Oaxaca

OAXACA.- Con su acordeón, Maximino Cruz Pérez era alma del Andador Turístico. Diariamente se le veía abrazado a las melodías y con una sonrisa en los labios hilaba los sonidos de Oaxaca, entonando La Llorona o Dios Nunca Muere. Sin embargo, extendida la pandemia del virus Sars-Cov2 (Covid-19), las calles quedaron en silencio.

A partir del 21 de marzo, con el decreto que restringió la presencia de las personas en espacios públicos, los músicos ciegos quedaron a su suerte, sin empleo, sin programas que los contemplen como beneficiarios o sujetos de asistencia social para subsistir.

En la capital de Oaxaca, los cantantes callejeros en su mayoría son personas con discapacidad desde adultas hasta niños y niñas. Unos 40 podrían calcularse. Estar en las calles no es su última opción sino la única, pues la mayoría son personas que no cuentan con estudios, a lo que se suma la falta de empleo y la discriminación.

"Estamos sufriendo la economía, nos afectó bastante. No estoy echando mentiras, la gente que me ha visto tocando en la calle sabe que yo honradamente me gano la vida. Mucha gente me dice ¿por qué no pides limosna? Yo les digo que no porque estaría dando mala enseñanza. A cambio de sus monedas yo les doy música", explica Max, con la desesperación de no poder trabajar para enfrentar los gastos diarios que le representa ser el sostén de una familia conformada por un bebé de un año y una esposa también con ceguera.

Max es originario de Ixtlán de Juárez, de familia dedicada al campo, labor que no pudo continuar debido a la pérdida progresiva de la vista. Él nació con cataratas; hasta los siete años se mantuvo con debilidad visual y a los 15 quedó ciego. Antes de que ello pasara, ya vivía en la capital del estado, lo que le permitió familiarizarse con las calles. Ahora las recorre sin miedo. "Ya no estaba mi familia conmigo y me hicieron un bien porque me volví independiente".

La peculiaridad de sus notas lo llevaron después a la conformación de un dueto conocido como Zapocelta, en fusión con el violinista Inglés Samuel Patrick. La mancuerna les abrió las puertas de distintos restaurantes de Oaxaca y la realización de presentaciones, tanto de la entidad como en la Ciudad de México. Todo parecía ir viento en popa.

"A veces nos salían eventos particulares. Ahorita de plano estamos en ceros y yo no sé hacer otra cosa más que la música", señala con el gusto que le da haber estudiado piano y acordeón; en ambos poder tocar música tradicional como La Canción Mixteca, La Zandunga, El Feo, la Martiniana, así como otras piezas extranjeras.

Para poder sobrevivir, la familia ha recibido solidaridad vecinal y familiar, sin embargo, los tres meses transcurridos también han agotado los recursos de sus conocidos pues las dificultades económicas han abarcado a gran parte de la población.

Max lo dice en tono molesto. "Yo no entiendo qué pasa ahora. Nos dijeron primero los pobres, pero fuimos los primeros a los que nos quitaron los apoyos de programas sociales. Eso se me hace raro, dijeron que hubo un cambio, pero para nosotros fue negativo".

Antes, Max y su esposa eran beneficiarios del programa, con las restricciones de acceso a los programas para personas con discapacidad, pero ahora quedaron fuera.

Sandra y Julián "torean" para sobrevivir

Sandra y Julián cantaban en las calles del Centro Histórico de Oaxaca. La llegada del Covid-19 y las medidas de sana distancia los dejó sin lugar de trabajo y sin ingresos. Ahora, el matrimonio -ambos con ceguera- luchan por tener un plato de comida en la mesa, toreando a los policías municipales encargados de retirar de la vía pública a toda persona sin una actividad esencial.

Antes de la pandemia, la pareja tomaba una esquina sobre el Andador Turístico y, acompañada por su bocina, entonaban las canciones de Los Tigres del Norte. El ingreso era lo suficiente para poder cubrir sus gastos de vivienda, alimentación y vestido. Hoy en día, han tenido que aprender a sobrevivir con 20 pesos al día.

"No hemos salido tan seguido por el Covid, si acaso ha sido una vez a la semana. Algunos amigos que tenemos nos han ayudado para el camión", explica Sandra quien también tiene una discapacidad intelectual.

Las veces que han salido a buscar ingresos sólo han logrado juntar 60 pesos en tres horas de torear a los policías municipales, quienes al verlos les indican que tienen que retirarse de las calles. "No nos dejan estar, nos corren porque dicen que nos vamos a contagiar", explica Julián quien fuerza de apretarse el cinturón está quedando en los huesos.

Con los 60 pesos que llegan a ganar, estableciéndose en puntos de alta concentración de personas como afuera de los bancos o de las oficinas de pago de teléfono, deben de hacer milagros. El dinero debe rendir lo menos para cuatro días para después volverse a arriesgar a salir. "No nos queda de otra, o salimos a buscarle o nos morimos de hambre en la casa. Yo ya he hablado a radiodifusoras para pedir que alguien me pueda donar, aunque sea una despensa, no pido dinero queremos comida", subraya.

Julián perdió la vista del ojo izquierdo a los seis años a raíz de un golpe de su padrastro. A los 14 años, el desprendimiento de retina hizo que quedara ciego completamente. Sandra, su esposa también quedó ciega debido al glaucoma desde hace diez años. La pareja no recibe ningún tipo de ayuda de programas sociales de gobierno. Se encuentra en el desamparo.

Padre e hijo, vivir en la penumbra y sin dinero

Desde el inicio de la jornada de aislamiento social, Agustín Leal, cantante callejero con ceguera, se quedó sin fuente de empleo y, como suele ocurrir, la desgracia no llegó sola. Alejandro, su hijo de diez años de edad, quien a los cinco perdió la vista del ojo derecho, comenzó a perder la del izquierdo.

Antes de la pandemia que instruyó a la población a "quedarse en casa", se podía ver a padre e hijo en las calles del primer cuadro de la ciudad, a veces en el mercado 20 de noviembre, otras sobre el andador turístico o cerca de Palacio de Gobierno con una bocina y un micrófono, a veces cantando baladas, otras boleros o norteñas, según el estado de ánimo y la disposición en el repertorio de Agustín.

Sin dinero, la familia no sólo no puede cubrir un alimento completo al día, también quedó atada de manos para pagar los estudios médicos que Alejandro requiere para salvar su vista.

"Su ojo derecho ya no ve, dicen que es la retina, pero requiere estudios para saber. Por ahora estamos sin trabajo, ni dinero porque no podemos salir a ningún lado", expresa Agustín con la voz preocupada y un tanto apagada por el hambre pues por ahora sólo logran hacer una comida al día, si es que, a una tortilla con salsa, o a una taza de café con pan se les puede dar ese calificativo.

La pandemia también dejó sin empleo a la madre de familia así que vivir cada día es un reto en medio de la nada. "Antes de que se pusiera más feo lo de la pandemia, la mamá de mi pareja logró comprar arrocito y frijolito. Así la vamos pasando con tortilla con salsita, porque ahorita no... está dura la crisis. Hay días que únicamente comemos cafecito con pan, una sopita o un arroz".

A los 14 años de edad Agustín Leal tuvo desprendimiento de retina y sus ojos se apagaron. "Tengo ceguera total". El temor de Agustín, originario de Santa María Zanatepec, es que su hijo pueda correr la misma suerte que a él lo obliga a guiarse con un bastón.

El médico que valoró al niño ordenó la realización de estudios en el ojo izquierdo para ver las posibilidades de rescatarlo. No lo han podido hacer. "La verdad estamos en un momento difícil".

"Me siento frustrado, no puedo ni pagar mi renta", Miguel Ángel

Guiado por su bastón blanco y llevando a la espalda, a veces una guitarra, otras una bocina con sus pistas, Miguel Ángel Vicente Rojas, mejor conocido como El Tropicalero, hizo de las calles su fuente de ingresos. Desde hace casi tres meses se truena los dedos agobiado por el pago de la renta, comida y materiales escolares para sus hijos.

"Yo me siento mal y un poco frustrado porque más que nada, lo que se piensas es la renta porque dices ¿a dónde voy? si el casero te dice sabes qué no tienen para pagar la renta desocúpame y sin dinero ¿A dónde vas a ir? ¿En dónde nos vamos a quedar, en la calle? Es bastante difícil esta situación para nosotros más que nada. Si para las personas que, vaya, se puede decir están bien, imagínese para nosotros es complicado en esta situación ahorita", indica el cantante urbano con intranquilidad en la voz.

Miguel Ángel perdió la vista a los 17 años a consecuencia de un accidente en su niñez cuando trabajaba en el campo. "Se me clavó una espina en el ojo derecho cuando tenía siete años. Hasta los 17 pude ver con el ojo izquierdo, pero como no tuve atención médica la infección se pasó al ojo derecho".

Así, como único refugio ante el desempleo, las calles se volvieron su cobijo, la esperanza diaria de tener alimentos a la mesa. Para él no es una simple banqueta, es una oportunidad de vida, no es una calle, es su centro de trabajo, no son limosnas, son ingresos ganados con su voz, la voz que refleja a un sector en exclusión social.

Del trabajo de Miguel Ángel depende su esposa quien tiene discapacidad motriz y por tanto anda en silla de ruedas, su hija de 18 años quien estudia la preparatoria, su hijo de 16 años quien tiene discapacidad intelectual, así como un cuñado con el mismo padecimiento.

Lo estamos pasando muy mal, no tenemos un ingreso y a trabajar no podemos salir. Para quienes no podemos ver es más difícil

"La estamos pasando bastante mal"

El día en que la autoridad municipal le prohibió el paso al andador turístico, fue para Rumualdo Gijón como haber sido despedido y enviado a su casa con la incertidumbre de no saber cómo sobrevivir.

Asimilarlo no fue nada fácil. Angustia, aflicción, desazón, todos los sentimientos juntos ante una situación complicada, por un lado, sin lugar de trabajo y por otro sin posibilidad de buscar otro empleo.

"La estamos pasando muy mal", explica Rumualdo, músico ciego quien junto con su familia tocaba en las calles del centro histórico; él desde el teclado, su hija e hijos con saxofón.

"El 21 de marzo nos retiraron del Centro Histórico, y ya no podemos trabajar. Ahora sí que estamos sobreviviendo con pequeños apoyos de amigos que nos han buscado", explica con la voz apachurrada por los gastos que, uno tras otro, caen encima como bloques de hierro.

Los alimentos, aunque tasados, han llegado a la mesa de manera diaria, sin embargo, otros gastos como luz, renta, agua y materiales escolares para sus tres hijos, le pisan los talones.

"Esto es muy triste, por lo menos cuando salimos a trabajar tenemos un poquito de dinero. Ahora no tenemos absolutamente nada".

Rumualdo perdió la vista a los 14 años a raíz de un accidente que le ocasionó desprendimiento de retina. Su esposa, Minerva, quedó ciega por glaucoma, enfermedad que hace poco también dejó en la penumbra a su hija mayor.

Para ganarse la vida, Rumualdo aprendió música y después a los 18 años salió a las calles, primero, tocando solito en el mercado 20 de noviembre, "después nacieron mis hijos y tuvieron el talento de aprender a tocar los saxofones y lo hacen muy bien. Gracias a su talento nos animamos a amenazar eventos sociales, pero ahorita todo está detenido, no hay nada".

La familia vive en calle Pavorreal 43 colonia Granjas de Aguayo, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, todos los días se desplazaban hacia el Centro Histórico y se instalaban a veces justo en la Alameda de León, otras a un costado de Palacio de Gobierno o sobre el Andador Turístico Macedonio Alcalá, según les fuera permitido.

Con Rumualdo al frente del teclado acariciando las notas de la música tradicional oaxaqueña, la melodía se iba desprendiendo e hilando con el sonido del saxofón entre el bullicio diario de la gente que camina de prisa, de quienes van gritando de a diez pesos la pieza y el claxon de los vehículos atravesando Independencia.