Candidaturas por gubernaturas pegan a Morena, PAN y PRI

Desde que anunció sus procesos internos para la selección de candidatos a las 15 gubernaturas, Morena se convulsionó en su interior. La designación de abanderados en San Luis Potosí, Chihuahua, Michoacán, Colima y Zacatecas provocó la renuncia de una aspirante, que dos se fueran a otro partido, impugnaciones e incertidumbre.

Sin embargo, PAN y PRI tampoco se salvan de esta polarización provocada por la designación de hombres y mujeres que contenderán por uno de los 15 gobiernos en disputa el próximo 6 de junio.

El PAN resintió el fuego amigo en Chihuahua y por la candidatura de Cuernavaca, mientras que los priistas también registraron ruido en su proceso interno por la candidatura en Guerrero.

MORENA Y SUS ENCUESTAS

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que las candidaturas serían repartidas por medio de encuestas, tomando en cuenta el criterio de paridad de género, pero los morenistas de los estados acusaron que hubo imposición desde la cúpula.

Nos reunimos con l@s 14 ganador@s de las encuestas para los estados en donde habrá elección de gobernador(a). Reafirmamos el compromiso de la unidad en #Morena, el apoyo al presidente @lopezobrador_ y el trabajo en equipo para consolidar la #4taTransformación en favor de México. pic.twitter.com/T2ntTOV0qA — Mario Delgado (@mario_delgado) January 12, 2021

Los resultados no fueron aceptados por más de uno y las protestas en la sede de esta fuerza política lo reflejaban. Claudia Yáñez, Cruz Pérez Cuéllar, José Narro y Cristóbal Arias fueron algunos de los inconformes con los resultados.

Asimismo, en el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) se tienen registradas impugnaciones contra la elección de David Monreal para la gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena Cuéllar para Tlaxcala.

Cruz Pérez Cuéllar acusó a Gabriel Hernández, coordinador de los Programas Sociales de AMLO, de favorecer a los "superdelegados". En esta entidad, la "encuesta" la ganó Juan Carlos Loera de la Rosa.

Cruz Pérez Cuéllar impugnó esta designación ante diversas instancias en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, quien desechó la queja por considerar que las denuncias y acusaciones en contra de la encuesta son infundadas e inoperantes.

En Michoacán ganó Raúl Morón como candidato de Morena, sin embargo el resultado no fue reconocido por Cristóbal Arias, quien poco después anunció que buscaría la gubernatura de la mano de Fuerza Social por México, partido de nueva creación que también apoyará a Claudia Yáñez, quien en desacuerdo con la encuesta para Colima renunció a Morena.

En el caso de Zacatecas, el senador José Narro acusó irregularidades en la metodología que dio como ganador a David Monreal; acudió ante el TEPJF.

Seguimos dando la Lucha contra la Imposición en #Zacatecas.

El @TEPJF_informa requirió a @CNHJ_Morena entregar el expediente para proceder a estudio. El tema no está resuelto por el contrario seguimos avanzando en sentido favorable. Ganamos la Encuesta y ganaremos la resolución pic.twitter.com/pyayD5GFyO — José Narro Céspedes (@NarroJose) January 22, 2021

En SLP sigue el suspenso para conocer candidata. El proceso interno más complicado de Morena está en San Luis Potosí, en donde rompió la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego que la dirigencia de Morena rechazara ir con Ricardo Gallardo como candidato a gobernador.

Morena inició la búsqueda de su abanderado y lo único que tiene por definido es que será una mujer. Entre las que se registraron está la polémica Paloma Aguilar, funcionaria del Servicio de Administración Tributaria, que un poco antes había integrado la ayudantía encargada de la seguridad del presidente López Obrador y quien metió a trabajar al SAT a sus familiares.

PAN Y SU DESGASTE EN CHIHUAHUA

En Chihuahua, Acción Nacional se dio con todo. En el proceso interno pelearon Gustavo Madero, cercano al gobernador Javier Corral, y la alcaldesa de la capital Maru Campos, a quien el gobierno estatal la acusa de recibir más de 10 millones de pesos del exgobernador César Duarte como parte de la "nómina secreta".

María Eugenia Campos Galván rechazó las acusaciones y denunció a Corral de actitudes misóginas, así como de utilizar la estructura del Estado en su contra para iniciar una persecución política.

La idea de la unidad se basaba en espacios para todos. Inclusión con generosidad al grupo que no gano la gubernatura. Esta idea vino del CEN. Por eso se decidió elegir primero la gubernatura.

Y una semana después lo demás.

Para hacer esta operación de unidad e inclusion. — Gustavo Madero (@GustavoMadero) January 27, 2021

El fin de semana pasado, en Cuernavaca, Morelos, la votación interna para elegir al candidato a la alcaldía de la capital, Protección Civil estatal clausuró el centro de votaciones por no respetar la norma sanitaria para prevenir contagios por covid-19, es decir, porque el lugar presentaba aglomeraciones.

En el lugar, los ánimos se elevaron y terminó en un enfrentamiento.

Juan Pablo Adame Alemán, precandidato a la alcaldía, acusó al dirigente estatal del blanquiazul, Juan Carlos Ramírez Terrazas, de anteponer "su ambición" a la unidad y seguridad de la militancia.

La ambición de los Terrazas nos ha llevado a la situación más vergonzosa en la historia del PAN en Morelos. Aquí mi posicionamiento por lo que acaba de ocurrir al suspenderse la elección. pic.twitter.com/OFvlLNTt1q — Juan Pablo Adame Alemán ???? (@JuanPabloAdame) January 31, 2021

"Es de no creerse la ambición de los Terrazas, es de no creerse, no puedo concebir cómo es esta familia, que por su ambición, por quedar en esos puestos seguros pusieron en riesgo la militancia, porque no solo es la democracia que violaron, sino también es la vida de las personas".

Todos hemos visto en estas horas como ha habido golpes ahí como se ha juntado la gente sin cubrebocas, ¿y todo por qué? Por no hacer caso, por soberbios, por ambicioso, porque creen que ellos pueden más que otras personas

PRI SE FRACTURA EN GUERRERO

El senador Manuel Añorve se perfiló durante semanas como la carta más fuerte del tricolor en busca de la gubernatura de Guerrero, pero la dirigencia se decidió por Mario Moreno Arcos, exsecretario de Desarrollo Social.

A raíz de los acontecimientos de las últimas semanas, me han preguntado por mi postura y reitero lo ya dicho. Mi compromiso está con las y los guerrerenses que me dieron su confianza para ser Senador en 2018. No desatenderé mis labores, mi trabajo continúa. #LasCosasComoSon pic.twitter.com/DXzrzqLvQi — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) January 30, 2021

Arcos tendrá que medirse con el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, para definir el candidato de la alianza PRI-PRD que competirá contra Morena.

Aunque Añorve no ha hablado del tema, en redes sociales aseguró que su compromiso está con los guerrerenses que le dieron su confianza para ser senador en 2018, por lo que "no desatenderé mis labores, mi trabajo continúe".