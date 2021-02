Candidatos privilegian acusaciones personales en lugar de propuestas

PUEBLA (La Silla Rota).- El debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla sirvió para que los abanderados de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta y el candidato común del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez se descalificaran a lo largo de sus intervenciones.

El morenista calificó como “fichita” al ex rector de la Universidad de las Américas, a quien acusó que defraudar al fisco y tener un hotel con un valor de 100 millones de pesos. En respuesta, el catedrático lo retó a intercambiar el hotel por su casa en la colonia La Condesa, con un valor de 65 millones de pesos, pero el ex senador justificó que no lo puede hacer porque la sigue pagando.

En reiteras ocasiones, Cárdenas Sánchez mencionó: “Barbosa, no eres de fiar”. Lo acusó de traicionar al PRI, al PRD y dijo, no hay garantía de que no traicionará a Puebla.

“Barbosa usted representa lo contrario a AMLO. Usted ya traicionó al PRI, al PRD”, acusó Cárdenas. El ex legislador rebatió: “AMLO es mi amigo y el rencoroso y la fichita es Cárdenas”.

“Barbosa quiere tener acceso al cofre, no es de fiar y no debemos entregarle la chequera de Puebla”, pidió Cardenas a los electores.

En el mismo sentido, el abanderado del PRI a la gubernatura, Alberto Jiménez Merino acusó a Miguel Barbosa de ser parte de los malos gobiernos del pasado, y acompañó sus palabras con una fotografía del abanderado de Morena interactuando con del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Y, mientras Cárdenas Sánchez puso en duda la capacidad física y moral de Barbosa Huerta para gobernar Puebla, éste pidió al priista Alberto Jiménez Merino que informe sobre el paradero del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, denunciado por torturar a la periodista Lydia Cacho, y ahora prófugo de la justicia.

Barbosa Huerta afirmó que sus adversarios llegaron derrotados al debate, porque no han hecho campaña, además de que el catedrático no conoce la entidad porque a diferencia de él, no la recorrió durante el proceso comicial.

En más de las acusaciones que se lanzaron sobre sus declaraciones patrimoniales, Cárdenas Sánchez ofreció abandonar la contienda de comprobarse que haya mentido en su declaración 3 de 3 y retó a Barbosa Huerta a hacer lo mismo. En respuesta, el morenista le dijo que no tendría nada que abandonar porque nunca hizo campaña.

En materia de propuestas, los tres candidatos coincidieron en que la seguridad es el primer tema y reto, que debe ser atendido en Puebla.

Todos ofrecieron desarrollo regional y fortalecer el sistema de justicia del estado, además de incentivar el campo y aprovechar la vocación de cada una de las regiones de la entidad poblana.

El priista criticó la centralización de recursos en los últimos años. 16 municipios concentraron 75 por ciento del presupuesto ejercido, dejando en abandono al resto de los 211 de la entidad.

Interrogado sobre cómo mejorará al estado, Cárdenas especificó que con el programa de infraestructura más ambicioso en la historia de Puebla, además de educación e incentivos fiscales.

El desarrollo regional se logará conectando la Sierra Norte, para potenciar la cercanía del estado con Tuxpan, Veracruz, a fin de darle salida a los productos por el Golfo, agregó.

Durante el debate, Cárdenas Sánchez también ofreció a los priista reconsiderar su voto y sufragar a favor de él, el próximo dos de julio, al recordarles que Barbosa Huerta ya ha traicionado al tricolor y asegurar que es momento de que los ciudadanos retomen el control del poder público.

Sobre lo que ofertan a los migrantes e indígenas, Barbosa Huerta manifestó que Cárdenas es fifi, “que no venga a decir que conoce de la vida de los indígenas”.

A las comunidades indígenas hay que preservarlas con su cultura, pero se deben cuidar los recursos naturales y llevarles inversiones, expuso Barbosa Huerta.

Voy a crear el Instituto de Pueblos Originarios y operará desde Casa Puebla, anunció Barbosa.

Agregó que en Puebla se respetarán los derechos de los migrantes centroamericanos.

Por su parte, el priista Jiménez Merino dio a conocer que implementará el programa Mujer Segura, para garantiza ayuda a las familias, con la entrega de 2 mil 500 pesos mensuales.

Consideró el dejar activo el programa Beca a un Niño Indígena y crecer el número de plazas para traductores que garanticen acceso a la justicia.

El priista, creará las secretarías del Migrante y la de la Mujer.

En materia de mujeres, Barbosa Huerta precisó que sin la Fiscalía Especial para Atención de Género, la alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación para 50 de los 217 municipios de Puebla no se implementará.

Por su parte, Jiménez Merino también ofreció dar cadena perpetua a feminicidas, con el respaldo de los legisladores del Congreso Local para frenar violencia contra la mujer.

En materia de seguridad, Jiménez Merino pidió a AMLO que voltee a Puebla. Y desde la trinchera estatal, dignificará la operación de las policías y recuperar las agencias del ministerio público que fueron cerradas en los últimos años.

Barbosa Huerta sugirió un plazo de 100 días para dignificar a los cuerpos de seguridad.

Al final los tres se declararon ganadores del debate, y el abanderado de Morena, contó con el respaldo de su líder nacional, Yeidkol Polevnsky, quien precisó en Puebla, que el triunfo de su partido no condiciona su salida o permanencia.