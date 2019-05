Candidatos privilegian acusaciones personales a propuestas

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 19/05/2019 09:44 p.m.

El debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla sirvió para que los abanderados de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta y el candidato común del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, se descalificaran a lo largo de sus intervenciones.

El morenista calificó como "fichita" al ex rector de la Universidad de las Américas", a quien acusó que defraudar al fisco y tener un hotel con un valor de 100 millones de pesos. En respuesta, el catedrático lo retó a intercambiar su hotel por su casa en la colonia La Condesa, con un valor de 65 millones de pesos, pero el ex senador justificó que no lo puede hacer porque la sigue pagando.

Barbosa Huerta afirmó que sus adversarios llegaron derrotados al debate, porque no han hecho campaña.

Sin embargo, en reiteras ocasiones, Cárdenas Sánchez mencionó: "Barbosa no eres de fiar". El representante del PAN lo acusó de traicionar al PRI, al PRD y dijo, no hay garantía de que no traicionará a Puebla.

Mientras Cárdenas Sánchez puso en duda la capacidad física y moral de Barbosa Huerta para gobernar Puebla, éste pidió al priista Alberto Jiménez Merino que informara sobre el paradero del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, denunciado por torturar a la periodista Lydia Cacho.

En materia de propuestas, coincidieron en que la seguridad es el primer tema y reto que debe ser atendido en Puebla.

Los tres ofrecen un desarrollo regional y en la necesidad de fortalecer el sistema de justicia del estado, además de incentivar el campo y aprovechar la vocación de cada una de las regiones de la entidad poblana.

