Candidatos del PT en Sonora dejan solo a Durazo y se pronuncian por Gándara

HERMOSILLO.- En los últimos días, candidatas y candidatos del Partido del Trabajo (PT) han hecho público su apoyo al aspirante a la gubernatura de Sonora por la alianza "Va por Sonora", Ernesto Gándara Camou.

El más reciente fue el aspirante a la alcaldía de Hermosillo, la capital del estado, José "Pepe" Celaya, quien acusó al candidato de Morena, Alfonso Durazo, de hacerlos a un lado y despreciarlos.

Dijo que ante esta actitud y el constante rechazo, a pesar de que forman parte de la coalición para lacon, optaron pora Ernesto Gándara, a quien calificaron como una persona honesta que podría ser un buen gobernante.

"Dice que no nos quiere, que no nos necesita, que somos un estorbo, nos ningunea. Analizamos con el equipo y la familia, y él no está cumpliendo los principios elementales de la Cuarta Transformación, así no podemos seguir apoyándolo, no podemos pedir el voto por quien actúa de esta manera", declaró en rueda de prensa.

El empresario José Celaya agregó que esta decisión también fue orillada por los recientes escándalos en los que se vio involucrado el exsecretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador, donde expusieron sus propiedades millonarias en Sonora y Arizona, las cuales omitió en sus declaraciones públicas.

Por ello, el candidato del PT a la presidencia municipal de Hermosillo afirmó que ven en el aliancista Ernesto Gándara un gobierno más honesto y que sería en beneficio de los sonorenses.

"Concluimos que Ernesto Gándara debe ser el próximo gobernador y le vamos a dar todo el apoyo, vamos a desplegar todos nuestros esfuerzos para que así sea y los hemos convocado para que este 6 de junio voten por Pepe Celaya a la presidencia municipal, pero por la gubernatura por Ernesto Gándara porque sabe hacer equipo", dijo el aspirante petista.

José Celaya aseguró que no se ha reunido con el candidato de la alianza "Va por Sonora" y tampoco el dirigente estatal del PT, Ramón Flores, pero considera que ambos estarán de acuerdo con su decisión de apoyar a la alianza PRI, PAN y PRD.

Cabe recordar que la colación Morena, PVEM, PT y Panal se registró ante las autoridades electorales solo para la gubernatura y diputaciones federales, pero a nivel alcaldías y diputaciones locales, cada partido presentó a sus propios candidatos.

CANDIDATA APOYA A VA POR SONORA

Al igual que el candidato a la alcaldía de Hermosillo por el PT, Magdalena Uribe Peña, aspirante a una diputación local por el distrito XI en la capital del estado, se pronunció en favor de todos los abanderados de la alianza PRI, PAN y PRD.

El mensaje de la diputada con licencia, quien buscaba su reelección fue en el mismo sentido que el de José Celaya: violencia política por parte de Alfonso Durazo al desairarlos.

También, la aspirante a la abanderada a la alcaldía de Empalme, Alma Landera ofreció una rueda de prensa para anunciar su adhesión al movimiento de Ernesto Gándara y "Va por Sonora", en la que se colocó, junto a su equipo, camisetas con el nombre del aspirante a la gubernatura.

"Hemos decidido sumarnos a la campaña de ´El Borrego´ Gándara, por respeto a nosotros, no se nos está tomando en cuenta. Nos dejan sin respaldo, lo tomo como una violencia política", declaró.

Hasta el momento, ni el candidato de "Juntos Hacemos Historia", Alfonso Durazo o el dirigente estatal del PT, Ramón Flores se han pronunciado al respecto.

Incluso, ante los rumores de una posible declinación de su parte, Ramón Flores publicó en su cuenta de Twitter que apoyaban a Alfonso Durazo para la gubernatura de Sonora.

Faltan solo cinco días para la jornada electoral, fecha en que los sonorenses elegirán al próximo representante del Ejecutivo, 72 alcaldías, 21 diputaciones locales y 7 federales.

esc