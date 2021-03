Candidatos de Nuevo León lucran con tragedia por incendios

MONTERREY - Clara Luz Flores, candidata al gobierno estatal por Morena, protagonizó otro incidente mediático cuando le fue impedida la entrada a la zona donde se ubica un centro de operaciones de combate al incendio forestal entre Coahuila y Nuevo León.

Sin embargo, Fernando Larrazabal Bretón, candidato del PAN a la gubernatura si pasó y afirmó que cuando acudió al filo de las 11:00 horas no había retenes.

A Clara Luz Flores le fue impedido el paso cuando pretendía acceder por el municipio de Santiago para llevar apoyo a los afectados.

La aspirante gubernamental aprovechó la oportunidad, con voluntarios de su equipo y de los partidos aliados, para tratar de acudir a la zona para llevar la ayuda.

Venimos gente de la campaña, hombres y mujeres que queremos ayudar, que traemos víveres, que traemos herramientas, desde palas y picos hasta agua, pañales y ropas para la gente, para poder ayudar y desgraciadamente no hubo oportunidad

"Veníamos en camino, vino una patrulla y se nos atravesó a exceso de velocidad, creo que tiene que ver con otro tipo de cosas y qué lástima que la gente que necesita la ayuda tenga que esperar".

En un video difundido en redes sociales, la candidata le dice a un policía que no se va a mover, que se va a quedar en el lugar hasta que deje pasar a cuatro carros.

Las autoridades locales de Santiago y la policía estatal de Fuerza Civil ha colocado retenes para impedir el paso, aunque la candidata aseguró que "está gente ya lo tomó político, pronto regresaremos".

Usuarios de redes sociales criticaron a la candidata de Morena por la acción de acudir y mostraron su repudio; algunos algunos que nada tiene que hacer, mientras que otros llaman al asunto como un "arguende".

PANISTA PASA A REPARTIR AYUDA

Fernando Larrazabal, el aspirante del PAN, acudió a llevar artículos de uso personal y alimentos para los afectados y aseguró que no tuvo ningún problema pues no había nadie de vigilancia y tampoco retenes.

Dijo no saber nada acerca del suceso con su adversaria y aseguró que nunca convocó prensa y se sorprendió de verlos ahí en Santiago.

NACE #LADYINCENDIOS

La candidata a la gubernatura de Nuevo León de Morena, Clara Luz Flores Carrales, bloqueó el paso de la carretera de Santiago, donde se propaga un incendio de gran magnitud en la zona boscosa de la Sierra.

#Estados | Aspirantes a la gubernatura de Nuevo León asistieron a la zona donde se ubica un centro de operaciones de combate al incendio forestal entre Coahuila y Nuevo León. La candidata de @PartidoMorenaMx, @claraluzflores no pudo pasar a la zona. #ep https://t.co/VYsxRy4VSk pic.twitter.com/yIQU5nUPGy — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2021

En redes sociales circula un video de la aspirante exigiendo a la policía dejarla pasar, luego de que violara junto a su comité de campaña el primer retén a la altura de la zona de Cola de Caballo, a pesar de que la vía sólo está permitida para el paso a los rescatistas de Protección Civil y al Ejército.

"No me voy a mover, aquí me tienes aquí parada. No me voy a pasar hasta que no dejes pasar estos cuatro (autos). No me subo a mi carro hasta que no dejes pasar estos cuatro carros, déjanos pasar por favor te lo pido", dijo al elemento de la Policía municipal.

Luego del incidente, en redes sociales comenzaron a llamarla #LadyIncendios.