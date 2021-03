Candidatos al gobierno de SLP tocan el tema de la delincuencia

SAN LUIS POTOSÍ.- La gubernatura de San Luis Potosí, la disputan siete hombres y dos mujeres, quienes este día comenzaron a lanzar sus promesas de campaña, que van desde mejorar los servicios de salud hasta portar armas.

Los candidatos son; Octavio Pedroza Gaitán, de la alianza PRI-PAN-PRD y el local Partido Conciencia Popular; Mónica Rangel Martínez, candidata de Morena y José Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

Adrián Esper Cárdenas, abanderado del Partido Encuentro Social; Juan Carlos Machinena, de Fuerza por México y Adriana Marvelly Costanzo, de Movimiento Ciudadano.

Además, José Luis Romero Calzada, de Redes Sociales Progresistas; Francisco Javier Rico Ávalos, de Nueva Alianza y el independiente, Arturo Segoviano García.

LILIANA RANGEL, VOLVER A CASA

Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata de Morena a gobernadora de San Luis Potosí, inició su campaña en Tamazunchale, donde hace 30 años inició su carrera profesional como médica al servicio de pueblos y de comunidades.

En su discurso señaló: "Regreso a casa. No había ningún otro lugar a donde pudiera ir que no fuera aquí. Estoy aquí porque se siente el miedo a perder los privilegios, el miedo a perder el poder, el miedo al cambio. Estoy aquí porque a mí nadie me compra, porque Mónica no se vende, porque Mónica tiene cara y rostro, para venir a decirles que voy a ser trabajar como su gobernadora. Voy a tener un gobierno austero y eso duele. Hay temor a perder privilegios y eso duele. Vamos a dar prioridad a las mujeres y eso duele".

Regreso a casa porque aquí me formé y aquí están mis orígenes. En Tamazunchale, apenas 2 de cada 10 mujeres tienen... Publicado por Dra. Mónica Rangel en Viernes, 5 de marzo de 2021

También tocó el tema de la violencia, que en el último año escaló en el estado y afirmó que sin miedo y con mano firme confrontará a la delincuencia. "No lo voy a permitir y ustedes me van a ayudar con su voto. Vamos a caminar de la mano de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si nos ponemos de acuerdo Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobiernos Municipales vamos a hacer las cosas diferentes", expuso.

"Vamos a recuperar nuestras calles y parques y vamos a recuperar la tranquilidad que merecemos para nuestras familias. El ruido no nos importa", sentenció.

OCTAVIO PEDROZA, VENCER LA APATÍA

A las 18:00 horas, Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura por la coalición "Sí por San Luis" (PRI-PAN-PRD y el local Partido Conciencia Popular), comenzó su campaña en el estadio 20 de Noviembre.

Antes, sus simpatizantes organizaron una caravana que salió de la avenida Chapultepec con rumbo al estadio ubicado en la calle Coronel Romero, donde decenas de militantes se dieron cita para escuchar el mensaje del candidato.

Recuperemos juntos el orgullo de ser potosinos. En este proyecto tenemos rumbo y, lo más importante, vamos de la mano de la gente. #VamosALaSegura Publicado por Octavio Pedroza en Viernes, 5 de marzo de 2021

Al evento acudió el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien habló por igual de la plataforma adversaria del Partido Verde Ecologista de México: "con un partido de color verde nos quieren poner a un delincuente [...] Gallardo, aquí en San Luis Potosí, no te vamos a dejar pasar".

Durante su mensaje, el candidato Octavio Pedroza dijo a los potosinos que los principales rivales que enfrentarán en la campaña serán: "la apatía, nuestra displicencia, nuestro no hacer lo suficiente para reconocer que nuestra patria, la casa de nuestros padres, hoy está en riesgo".

ADRIÁN, PROMETE PERMISO PARA PORTAR ARMAS

En su primer discurso de campaña, Adrián Esper Cárdenas, candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES), dijo que está a favor de que los ciudadanos pueden tener un arma de fuego en su hogar, a fin de defenderse de la delincuencia.

"Si alguien quiere entrar a tu casa, llevarse a tu niño o violar a tu hija, pues le puedas disparar en la cara", planteó.

En un mitin realizado en la colonia Ciudad 2000, de la capital potosina, también señaló que esta " a favor de la legalización de las drogas, o sea, yo pienso que el problema de inseguridad en el país no debe ser la guerra contra el narco (...) yo estoy en contra de que se metan a la casa de alguien, que te bajen de tu carro; que te maten".

RICARDO GALLARDO Y EL ACARREO

José Ricardo Gallardo Cardona, abanderado del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo arrancó su campaña en los primeros minutos de este viernes en el kiosco del jardín de San Miguelito, de San Luis Potosí.

A la vieja usanza su personal de apoyo contrató autobuses para trasladar a los invitados al lugar.

Un día antes, se instalaron sillas y toldos, además de que se establecieron los protocolos de sanidad pero, ya en el evento, la gente se olvidó hasta del

cubrebocas.