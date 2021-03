Candidatos al gobierno de Nuevo León van a hospitales a hacer campaña

MONTERREY.- Desde los primeros minutos de este viernes, se comenzaron a escuchar promesas de campaña por parte de cuatro de los seis candidatos al gobierno de Nuevo León.

Apenas pasando las cero horas, Fernando Larrazabal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) visitó el Hospital Universitario, en Monterrey, donde hizo su primer promesa de campaña:

"Primer compromiso: si para el mes de octubre que iniciamos el próximo gobierno del estado, porque así será, si no se tienen las vacunas para todos los ciudadanos de Nuevo León, yo me comprometo a junto con la iniciativa privada, que se compren las vacunas que sean necesarias y al precio que sea necesario para que se vacunen a todos los ciudadanos de Nuevo León".

Nuestro presidente nacional, @MarkoCortes, acompañó al próximo gobernador @FerLarrazabalNL, con las y los futuros diputados locales en su arranque de campaña, quienes tienen el compromiso de recuperar y construir un mejor estado. ¡Vamos con todo a ganar!#GanemosNuevoLeón pic.twitter.com/GNVr6oQxS0 — Acción Nacional (@AccionNacional) March 5, 2021

Después junto con Mako Cortés, presidente nacional del PAN en un su primer evento en el día, llamaron a evitar que llegue a la entidad la mancha destructora de Morena.

El líder panista dijo que todo lo que toca Morena lo echa a perder y Larrazabal reiteró que se respeta al Presidente pero que no llegará a conquistar Nuevo León.

También durante la madrugada, la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza), Clara Luz Flores Carrales, repartió alimentos y dialogó con personas que esperaban noticias sobre sus familiares en el exterior de hospitales.

Más tarde realizó un recorrido por calles del centro para regalar cubrebocas a ciudadanos.

"En nuestras manos está la decisión de iniciar una nueva era de prosperidad, paz, salud y seguridad para todos. Te invito a que iniciemos juntos este proceso de cambio, porque las transformaciones se logran con grandes inconformidades, logremos juntos un mejor futuro para todas las familias", dijo.

En el día Clara Luz Flores presentó un Plan de Reactivación Económica Emergente, con la urgencia de apoyar tienditas, impulsar la economía local, ofrecer subsidios, otorgar a empresarios permisos en 24 horas y generar empleos para sacar al Estado de la crisis financiera en la que se encuentra a causa de la pandemia.

En el #EquipoNuevoLeón, nos pusimos a trabajar en un Plan de Reactivación Económica Emergente que incluye 12 acciones económicas y sociales; inmediatas y trascendentes, para hacerle frente a esta crisis.

1/2 pic.twitter.com/9KU6F1nqSK — Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 5, 2021

Iniciaron las campañas políticas en los primeros minutos de este viernes, sin mucho que ofrecer por los candidatos al gobierno de Nuevo León.

Los ofrecimientos fueron promesas y compromisos que se han hecho en pasadas contiendas, nada nuevo o al menos, el cómo van a solucionar los problemas.

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano arrancó con su estilo de acusar a los corruptos y dijo ser el único incorruptible.

Se lanzó contra el PRI a quien acusó de todos los males que padece la entidad y de haber saqueado a Nuevo León.

"Soy el único incorruptible", manifestó, que lo oigan fuerte, aquí no hay nada que esconder, mi vida es trasparente, yo no oculto a mi familia, no oculto a mi esposa, ni ando protegiendo a padrinos, jefes, patrones, soy el único que no le debe nada a nadie", dijo.

Movimiento Ciudadano hará historia otra vez en 2021. https://t.co/Mvd2RAFlwH — Samuel García (@samuel_garcias) March 5, 2021

Durante el día tuvo algunos recorridos entre ellos en el paseo comercial Morelos y un grupo de seguidores que le acompañaron con sonido y banderas de MC.



Y Adrián de la Garza, también habló del abandono en que está Nuevo León y se considera asimismo el único que puede salvar la entidad, aunque tampoco no dice cómo.

"Es momento de poner a Nuevo León en orden, un gobierno en orden, hagamos una gran alianza porque si estamos juntos no hay reto, adversidad o amenaza que nos pueda vencer".

Con tu confianza lograremos que Nuevo León sea referente de un buen gobierno con oportunidades para todos. ¡Vamos fuerte, a ganar! #NuevoLeónEnOrden ???????? pic.twitter.com/YQjLqHy7EO — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) March 5, 2021

Luego en el municipio de Juárez, el priista resaltó que su gobierno se basará en tres ejes fundamentales que son: Finanzas sanas, seguridad y cohesión social.

Finanzas sanas para impulsar el crecimiento económico, la infraestructura y la economía familiar; la seguridad, para evitar que situaciones de delincuencia que se registran en otras partes del país lleguen al estado y la cohesión social para evitar la polarización entre la sociedad en general.