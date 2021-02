Candidato panista a NL: primero tamaliza y luego positivo a covid

MONTERREY.- Fernando Larrazabal, candidato panista a la gubernatura de Nuevo León informó que dio positivo a la covid y que ya se encuentra recluido. Por la mañana a través de un video presumió un convivio con su equipo de trabajo, para celebrar el tradicional Día de la Candelaria.

"El día de hoy tuve un día con las actividades normales de mi agenda, me tocó dentro de esa agenda realizarme la evaluación periódica cada 15 días me hago una prueba de covid-19, hoy me la hice en la mañana y me acaban de dar hace unas horas el resultado positivo" informó en sus redes sociales a través de un video.

Quiero informarles que tras realizarme una prueba #COVID19, mi resultado ha sido positivo. Actualmente presento síntomas leves y por responsabilidad me recluiré en mi domicilio para evitar exponer a la gente a mi alrededor. Seguiré pendiente a través de mis redes sociales.

Agregó que está ya recluido en su casa; "Estaré aquí los días necesarios hasta que vuelva a tomarme la prueba y salga la prueba negativa para evitar contagios", dijo.

"Afortunadamente, hasta este momento los síntomas son mínimos, estoy ya atendiendo las indicaciones médicas y lo principal es estar aislado para evitar contagiar a más personas".

Además dijo que su equipo de trabajo se realizará mañana las pruebas en caso de que alguien esté contagiado y seguir el tratamiento correspondiente.

Hoy celebré la tradición del Día de la Candelaria junto a mi equipo de trabajo.



Para no fallarle, compré tamales de distintos locales del municipio de Juárez.



¡Gracias por sus recomendaciones, todos muy ricos!

En un primer video aparece con su equipo de trabajo y, aunque inicialmente usa cubrebocas, después de despoja de este para comer los tamales.

