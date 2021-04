Candidato del PVEM promete traer a Metallica gratis si gana en Reynosa +video

REYNOSA.- Si gana el 6 d e junio la presidencia municipal de Reynosa, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Augusto González, prometió llevar gratis a la banda musical Metallica.

También lee: Denuncia intento de secuestro secretaria general del PRI en Tamaulipas +video

A pesar de la pandemia, durante el arranque de su campaña, González realizó un concierto en un restaurante en el que se presentó la banda regiomontana Genitallica, además de otros grupos de rock.

El pasado lunes 19 de abril, iniciaron las campañas electorales en Tamaulipas para candidatos a alcaldes y diputados locales, mientras algunos realizaron mítines y caravanas, otros encabezaron eventos masivos y conciertos.

Fue precisamente en una transmisión en vivo que Carlos Augusto González dijo que si gana las elecciones buscaría traer sin costo a Reynosa a Metallica.

"No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre, este no es un proyecto de Carlos González, es un proyecto de todos; tenemos que empezar a involucrarnos ya, basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica, gratis".

Hay mil cosas que se me ocurren que podrían ser prioridad en Tamaulipas.



Ah, no. Según el candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el Partido Verde, Carlos Augusto González, va a llevarles a Metallica ¡GRATIS!



Por lo pronto, alcanzó para Genitallica.#Ascolíticos2021 pic.twitter.com/bz6hBfTcfU — El Giocondo (@AlejandroFdelaP) April 20, 2021

La banda de origen estadounidense creada en 1983 es un referente mundial del metal.

Según información de la misma banda, una de sus presentaciones cuesta alrededor de 2 millones 13 mil 991 dólares, es decir, más de 40 millones de pesos.

rst