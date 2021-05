Candidato de Morena regala gorras; mujeres se las avientan por "traidor" +video

QUERÉTARO.- Mujeres del municipio El Marqués, en Querétaro, rechazaron gorras del candidato de Morena a esa presidencia municipal, Guadalupe García, y le reprocharon ser "chaquetero", al cambiar del PAN a Morena para las elecciones de este año.

También lee: Vamos a proteger a bebés, niñas, niños y jóvenes en Querétaro: Mauricio Kuri

Como parte de su campaña, "Lupe" García se presentó ante un grupo de mujeres para regalarles algunos productos de su campaña; sin embargo, ellas lo rechazaron y le aventaron algunas de sus gorras.

"No se la di por el voto, se la regalé de corazón. Yo no ando comprando votos, yo se la regalé de corazón. Quédesela, la va a ocupar para ir al cerro", dijo el candidato mientras una mujer le insistía que no quería la gorra.

No se preocupe, muchas gracias. Yo se las di de corazón, pero es una gorrita si la quieren, si no hubieran dicho y no pasa nada", continúo el aspirante cuando otra mujer lo increpó diciendo que ellos confiaron en él y que los traicionó

#Estados | "Yo se las di de corazón", Guadalupe "Lupe" García, candidato de @PartidoMorenaMx al municipio de El Marqués, en Querétaro se encontraba realizando actos de campaña cuando entregó unas gorras mismas que fueron rechazadas. #ep https://t.co/ONeHM6cq0h pic.twitter.com/TUipWDDdaX — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2021

García Ramírez, quien se encontraba en un puesto de raspados, les mencionó que si no la querían que le dijeran, pero que no las aventaran.

La discusión entre el candidato y el grupo de personas que se encontraban en el lugar terminó, pero uno de los acompañantes de "Lupe" García retó a las mujeres que se encontraban ahí y se hicieron de palabras.





rst