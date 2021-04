Candidata de Nuevo León exige justicia; su ex pareja la golpeó y lo dejan libre

MONTERREY.- El pasado 14 de abril, Adriana Quiroz Gallegos candidata a diputada local por el Distrito 14, fue agredida por quien hasta ese momento fue su pareja sentimental, el cantante José Antonio González Villaseñor, alias "Toño el Semental".

La candidata del Partido Verde Ecologista resultó con un esguince en su brazo izquierdo entre otras lesiones, por lo cual interpuso una denuncia en el CODE que posteriormente fue turnada a la Unidad Especializada en Violencia Familiar con sede en San Nicolás.

Este sábado se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra González Villaseñor, a quien la Fiscalía dejó imputado por el delito de violencia familiar, pero concediéndole la libertad condicional, fijando medidas cautelares para proteger a Quiroz Gallegos, quien se manifestó inconforme con la sentencia.

"No me parecen medidas justas, si bien es cierto que se fijan las medidas de restricción para no acercarse a mí, esto no garantiza que mi agresor pueda reincidir contra mí, además de que fui víctima de amenazas de muerte, por lo que se solicitó en la misma audiencia la prisión preventiva, la cual fue negada por la fiscalía. El señor tiene un historial de antecedentes delictivos de más de 70 denuncias entre violencia familiar, fraude y falsificación de identidad. Es un peligro, que personas como él sigan libres, y puedan continuar haciendo daño a más mujeres.

Esto sucede porque hay lagunas en la ley en materia de violencia familiar y de violencia de género, por ello es muy importante que se legisle en el marco jurídico vigente, para garantizar la seguridad de víctimas de violencia de género, así como su resguardo y la protección a su integridad física y psicológica" señaló Quiroz acompañada de Marco Vargas, su abogado defensor.

Por su parte, Edgar Salvatierra Bachur, dirigente estatal del Partido Verde en Nuevo León apoyó a la candidata, que cuenta con el respaldo de la institución y aprobó la valentía de Adriana para denunciar públicamente los hechos.

"Es una situación lastimosa, lamentamos por lo que está pasando Adriana, pero ella cuenta con el respaldo del Verde en la entidad y hay que reconocerle su valor para hacer esta denuncia, además de su capacidad de sacar lo bueno hasta de lo malo, ya que su intención de reformar leyes para mejorar la atención a quienes sufren de violencia familiar, es una de las prioridades de la plataforma del Verde a nivel nacional y cuenta con todo nuestro apoyo" dijo Salvatierra.

En julio del 2020 el artista fue detenido en el municipio de San Nicolás de los Garza por insultos y agresiones verbales a la autoridad tras de que le detuvieron en su vehículo al cometer una falta.

