Cancún, el paraíso del empleo… mal pagado

“Tengo planes, para eso estoy aquí, pienso hacer mi casa, para un buen futuro con mi esposa, aún no tengo, pero pronto, es por eso que estoy aquí, ahorrar un poco de dinero para mi futuro con mi esposa cuando me vaya a casar. Tengo que regresar con mi familia, pero nada más voy a estar aquí dos o tres años, no sé cuánto tiempo, pero me tengo que regresar con mi familia”, dijo Mauricio.