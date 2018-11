Cancún, el paraíso del empleo... mal pagado

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 10/11/2018 08:00 p.m.

CANCÚN, Q.ROO.- "Sí ahorro mi dinero para mi familia, para eso estoy aquí, para ayudar a mi familia, soy soltero, el dinero es para mi familia, para mi mamá y mi papá que aún vive", cuenta Mauricio, de 19 años, originario de Chiapas.

Quintana Roo es una de las primeras opciones de quienes buscan dejar la precariedad del trabajo del campo para ganar en dólares y darles una mejor vida a sus familias; sin embargo, esto no es así.

A pesar de que las autoridades presumen que hay una "bonanza laboral"; es decir, siempre hay trabajo, estos son de largas jornadas, mal pagados y sin prestaciones de ley; además, por ser un estado enfocado al turismo, la vida también es más costosa.

Mauricio Cruz de 19 años, llegó a Cancún hace tres meses. Dejó la vida del trabajo en el campo en Chiapas, para aventurarse solo en el destino turístico más importante del país, que le permitiera generar más dinero para poder enviárselo a sus padres y devolver un poco del dinero que invirtieron en él para que pudiera terminar de estudiar la preparatoria.

El joven llegó solo. Únicamente trajo consigo un poco de ropa y muchos deseos de ganar más dinero. Dejó a sus padres y todos sus recuerdos de infancia para venir a Quintana Roo.

En Cancún, ya lo esperaba su hermano, que ya tiene al menos dos años viviendo en la ciudad, ambos con el mismo objetivo: buscar una vida mejor.

Mauricio Cruz encontró pronto un empleo como trabajador de áreas públicas en un hotel en la zona hotelera de Cancún, cerca del kilómetro nueve. Se cambió recientemente a otro hotel porque lo hacían trabajar más de ocho horas, ganaba menos y no le pagan horas extras. Ahora cumplió su primera semana en una nueva cadena hotelera.

Vive con su hermano en un edificio de cuartería en la zona conocida como "El Crucero", ubicado en el centro de la ciudad, en la avenida Tulum, sitio donde pasan las líneas de autobuses urbanos y con dirección a la zona hotelera.

"El Crucero" es considerada una zona comercial ya que convergen decenas de establecimientos y también se ubica la terminal de autobuses de segunda clase que da servicios de transporte por hasta 300 pesos hacia Chiapas, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México y hasta Tijuana.

Este 2018, "El Crucero" se convirtió en una zona peligrosa debido a los múltiples asaltos a mano armada que han provocado la muerte de víctimas que se han desangrado por las heridas mortales.

"Me dijo mi hermano que encontrara trabajo de lo que sea en los hoteles, él ya tiene dos años aquí, él ya sabe, él trabaja en otro hotel", dijo Mauricio.

La misión de él en su trabajo es dejar espacios limpios para que los turistas europeos, canadienses, estadounidenses y nacionales se diviertan en el hotel, tengan una estancia agradable con áreas públicas limpias, como la piscina, bar y restaurantes.

Si Mauricio hace bien su trabajo, la administración del hotel le da un bono por mil pesos para compensar su dedicación al buen servicio; pero, hasta ahora, en los tres meses que lleva laborando aún no se ha ganado el bono.

Para el joven el dinero que gana en Cancún es superior a lo que ganaba en Chiapas trabajando en el campo. Cada quincena recibe mil 600 pesos por limpiar el hotel por una jornada de ocho horas, además recibe propina de mil 400 pesos. Es decir, Mauricio cada 15 días tiene en su bolsa tres mil pesos, dinero que usa para comer tres veces al día, pagar renta, transportarse para ir a trabajar y mandar dinero a sus padres y hermanos.

"Si ahorro mi dinero para mi familia, para eso estoy aquí, para ayudar a mi familia, soy soltero, el dinero es para mi familia, para mi mamá y mi papá que aún vive. Como terminé mi preparatoria, ellos me ayudaron con el gasto, y les quiero ayudar porque ellos me ayudaron", cuenta.

Lo poco que gana contrasta con la opulencia de la zona hotelera de Cancún. Con sus 3 mil pesos quincenales, nunca le alcanzaría para rentar un cuarto de hotel, donde duermen los turistas para los que limpia las áreas comunes.

Tampoco podría costearse ir de compras a las tiendas de julos marcas como Gucci, Armani, Tiffany & Co. o Ferragamo, que se encuentran sólo a unos pasos de donde trabaja.

Las manos de Mauricio, a pesar de su corta edad, están marcadas por el trabajo de campo que hacía en Chiapas, y ahora, por los trabajos de limpieza en el hotel.

A sus 19 años, el joven tiene claro sus objetivos: quiere quedarse en Cancún, al menos dos años y ahorrar mucho dinero para llevárselo a sus padres. Quiero regresar a su natal Chiapas porque tiene deseos de encontrar una esposa y formar una familia, pero primero debe conseguir dinero para cumplir sus metas.

"Tengo planes, para eso estoy aquí, pienso hacer mi casa, para un buen futuro con mi esposa, aún no tengo, pero pronto, es por eso que estoy aquí, ahorrar un poco de dinero para mi futuro con mi esposa cuando me vaya a casar. Tengo que regresar con mi familia, pero nada más voy a estar aquí dos o tres años, no sé cuánto tiempo, pero me tengo que regresar con mi familia", dijo Mauricio.

Empresas no cumplen con normas de la autoridad

La entidad popular por los múltiples destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Mahahual, Bacalar e Isla Mujeres, son atractivos para migrantes del sur del país que emprenden el viaje para trabajar en el sector hotelero o de servicios principalmente.

Quintana Roo destaca por ser un estado con bonanza laboral, ya que de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) en 2017 se generaron 40 mil 724 empleos formales, mientras que de enero a septiembre de 2018 fueron 43 mil 908.

Esto, a diferencia de otras entidades como Campeche, con sólo 3 mil 648, el año pasado.

Para la titular de la STyPS, Catalina Portillo Navarro, la entidad tiene una tasa baja de informalidad a comparación de la media nacional, ya que actualmente Quintana Roo registra una tasa de desempleo de 2.7 puntos mientras que la media es de 3.6 puntos.

De acuerdo con la autoridad laboral en Quintana Roo el salario promedio diario es de 260. 43 pesos, es el salario promedio que recibe la mayoría de los trabajadores del estado en diferentes sectores económicos como el turístico, servicios, campo e industria. El salario mensual promedio de los quintanarroenses es de siete mil 916 pesos confirmó la STyPS.

A pesar de ser una entidad con bonanza laboral, los salarios a nivel profesional no son tan altos como otros estados del país como la Ciudad de México, sitio donde el salario promedio de profesionistas oscila en 15 mil 400 pesos, mientras que en Quintana Roo es de apenas 11 mil pesos, esto de acuerdo con el Observatorio Laboral (OLA) de la STyPS.

La secretaria de Trabajo sostuvo que uno de los principales retos en el estado es que las empresas proporcionen prestaciones de ley básicas a sus trabajadores y condiciones generales de trabajo adecuadas.

Tan sólo en 2018, la STyPS ha revisado mil 219 empresas del estado y un total de 62 negocios, entre cadenas hoteleras, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), fueron detectadas con anomalías por no dar seguridad social ni prestaciones de ley a sus trabajadores, situación que los mantiene en la informalidad o con pocas opciones para mejorar en materia laboral.

De las 62 empresas detectadas la STyPS llevó a proceso sancionador a 15 empresas del estado para resolver su situación y regularizarse, ya que los negocios que no incorporan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) u otros mecanismos de seguridad social son proclives a recibir sanciones de que van desde cinco mil Unidades de Medida Actualizada (UMA), equivalente a más de 403 mil pesos por cada trabajador afectado, en caso de que la STyPS lo detecte.

La secretaria de Trabajo en Quintana Roo recomendó a los trabajadores a conocer sus derechos laborales, acercarse a la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría gratuita y dar aviso a las autoridades cuando las empresas no cumplan con las condiciones generales de trabajo, como no dar prestaciones de ley, incumplir acuerdos, no contar con un contrato individual, no tengan reglamentos o mecanismos de seguridad que protejan al trabajador en caso de accidentes.

