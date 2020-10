Cancún: el paraíso de basura que dejó el paro laboral de trabajadores

"El problema es que en la pandemia se manda a los trabajadores a la calle, se echan a perder los camiones, el pendiente del relleno, ayer iniciaron un paro porque les debían, el chiste es que no podemos permitir que estas cosas sigan sucediendo y que no se dé un servicio. Hay que dejar muy claro que la basura no se puede quedar abandonada en el piso es un tema del reglamento de Benito Juárez", dijo la presidenta.