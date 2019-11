CANCÚN: 8 de cada 10 mujeres, víctimas de acoso en el transporte público

"Si en ese paso de pedir apoyo no reciben la ayuda adecuada, inmediata y especializada, es difícil que continúen con ese proceso, que es de por sí ya bastante doloroso y que implica mucho esfuerzo para las víctimas, pero si aunado a eso tiene que trasladarse largas distancias o les dan citas dentro de mucho tiempo, el personal que las atiende no es especializado, o si no llegan en condiciones físicas muy fuertes no hay credibilidad, si se encuentra con todos estos obstáculos por supuesto que ya no va a continuar, otras mujeres no van a motivarse para poder pedir auxilio, lo cual es un derecho de las mujeres, el derecho a la justicia y a una vida libre de violencia", dijo Paola Feregrino.