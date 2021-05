Campesinos bloquean fiscalía de Chiapas; exigen justicia por crimen de líder

Luis Hernández Cruz, exlíder de la CIOAC-H, fue asesinado hace cuatro años en el municipio indígena de Las Margaritas y no hay avances en la investigación. Fotos Christian González

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Ante el nulo avance en las investigaciones del crimen de Luis Hernández Cruz, exlíder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Histórica (CIOAC-H) ocurrido hace 4 años en el municipio indígena de Las Margaritas, cerca de 800 integrantes de esa organización bloquearon hoy los carriles del Libramiento Norte de esta ciudad capital, y se plantaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Incluso, cerca del mediodía, retuvieron a un fotoperiodista local que tomaba algunas imágenes de la manifestación, a quien golpearon y le quitaron un teléfono celular, micrófono y un tripié, herramientas de trabajo que ya no le devolvieron.

Pese a que los inconformes se mantienen en esa zona y generaron caos vehicular, hasta el momento se descarta la presencia policiaca en caso de que algo más grave suceda.

En una entrevista, José Hernández Hernández, secretario general de esa organización en Las Margaritas, lamentó que, hasta el momento, la autoridad no haya hecho justicia por el crimen de su padre, "no hay nadie en la cárcel pagando por este delito, pero no permitiremos que esto quede en la impunidad".

De acuerdo con él, agregó, los presuntos autores materiales e intelectuales están identificados, e incluso recordó que en el año 2014, la víctima presentó una denuncia ante la FGE, en ese entonces dirigida por Raciel López Salazar, porque sufría amenazas y persecución.

Otorgó muchas pruebas y ni así hizo algo el fiscal Raciel; el exgobernador Manuel Velasco Coello (hoy senador) sabe del caso, y por eso comisiona a Eduardo Ramírez Aguilar (en ese momento secretario general de Gobierno), para que, junto a Raciel, le dieran seguimiento al tema, pero no hicieron nada, y mi padre fue asesinado

No obstante que en reiteradas ocasiones se ha acercado a la FGE para presentar más pruebas, el líder criticó que hasta la fecha no haya ni una sola respuesta, por lo que dedujo que no hay voluntad por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia en el estado.

Por el momento, los pobladores mantendrán el bloqueo del Libramiento Norte, e implementarán en las siguientes horas o días algunas acciones hasta que sean atendidos. "Porque creemos que el mismo gobierno tiene metidas las manos en esto, y que la Fiscalía ya se vendió", sentenció Hernández.

rst