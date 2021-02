Campeche dejó de vacunar a médicos para dar prioridad a maestros

CAMPECHE.- La presidenta del Colegio de Médicos de Campeche, Celia Guadalupe Martínez, confirmó que la Secretaría de Salud dejó de vacunar a personal médico que está en la primera línea de combate contra la covid-19 para dar vacunas a maestros de la entidad.

El pasado 23 de enero comenzó la vacunación a maestros en Campeche, la entidad con menos contagios, con miras a que en las próximas semanas puedan arrancar las clases presenciales.

Las Fuerzas Armadas, encargadas de la logística de las vacunas, distribuyeron 12 mil 157 dosis en 81 puntos de vacunación ubicados en Campeche, capital, y en los municipios de Champotón, Ciudad del Carmen, Escárcega y Xpujil.

Y, mientras se vacuna a maestros, aunque las autoridades estatales han señalado que no tienen planeado regresar a clases presenciales, Celia Guadalupe Martínez señaló que las autoridades dejaron de dar la vacuna a médicos sin explicación alguna.

"Lo único que se menciona es que no debemos ser egoístas y que la vacuna es para todos, y estoy de acuerdo, pero creo que hay momentos y poblaciones que están más en riesgo, médicos cuántos muertos no ha habido entre nuestros compañeros, enfermeras, químicos, por qué no vacunar a policías, a recolecta de basura por qué no vacunar a otros sectores que están más en riesgo que los maestros que todavía están haciendo su trabajo en casa", señaló.

Consideró que debe ser vacunado al 100% el Sector Salud, pues aquellos son quienes han estado desde el inicio de la pandemia, al aclarar que no está en contra de que vacunen a docentes, por lo que se le entregó un documento al secretario de Salud, José González Pinzón, para externar su preocupación.

Asimismo, enviaron un comunicado al gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González para que solicite a las autoridades federales inmunizar a trabajadores de la salud de instituciones privadas.