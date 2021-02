Camillero, primer muerto por covid-19 en Puebla; contagió a su esposa

Puebla, Puebla (La Silla Rota).- El primer poblano fallecido en el estado fue un camillero del Hospital Ángeles, donde estuvo trabajando ya enfermo, y contagió a su esposa, dijo el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Hasta este lunes en el estado se tenían 75 casos de contagio de coronavirus; nueve más que los 66 dados a conocer la noche del domingo por el gobierno federal, y se esperan los resultados de 18 pruebas de casos sospechosos.

Aseguró que la víctima, quien tenía insuficiencia renal, fue internada en el Hospital Universitario, donde falleció, pero, insistió, “se contagió en el Hospital Ángeles”; fuentes cercanas a la familia afirman que la esposa del camillero, que trabaja en el Hospital General del Norte, ha comenzado a presentar síntomas del coronavirus.

Barbosa Huerta dijo que “hemos pedido al Hospital Ángeles que nos dé información fidedigna de lo que está pasando, porque tenemos dudas”, agregó el mandatario; el titular de la Secretaría de Salud en Puebla dijo que los casos de coronavirus están confirmados en 12 de los 217 municipios de Puebla, que se hay 354 muestras realizadas, 18 en proceso, 14 casos importados, 19 casos asociados a importación, 16 de transmisión comunitaria y 17 hospitalizados.

Un empresario contagiado

Otro caso de contagio es el de un empresario, quien desconoce la manera en la que pudo haber contraído el virus.

Carlos Vargas, un empresario poblano de 33 años de edad e internado en el Hospital Ángeles por haberse contagiado de covid-19, grabó un video en el que afirma que no sabe en qué momento se contagió ya que desde que el virus llegó a México “tomé las precauciones debidas, la casa está llena de gel desinfectante, de Lysol, de cubrebocas, de cloro”.

Desde una cama de hospital y conectado a oxígeno afirma que lo único extraordinario que hizo fue un viaje al estado de Oaxaca; sin embargo, con base en el momento en que comenzó a presentar síntomas, descarta que haya sido en aquella entidad donde contrajo el virus.

“Yo tuve un viaje a Oaxaca, estuve en contacto con algunas personas. No se sabe si fue ahí (porque) la sintomatología y toda la evolución clínica que tuve, parece un poco tardía para esas fechas. En Puebla sólo me trasladaba a trabajar y con todas las medidas preventivas necesarias”, explicó en el video colgado en Youtube.

El empresario afirma que es la primera vez en sus 33 años de vida que lo hospitalizan y dijo que, si pensamos que “esto no me va a pasar, no me va a tocar” se puede retardar la atención médica; en su caso, agrega, el diagnóstico y detección del virus, así como la hospitalización fueron rápidos debido a que conoce médicos y contó con recursos económicos y el apoyo de familiares para atenderse en un hospital particular.

Al final de su video de cinco minutos y 29 segundos, pide a los poblanos que sean conscientes y tomen las medidas preventivas ya que en caso de contagio si no se recibe atención médica a tiempo “se puede entrar a terapia intensiva, el escalafón más peligroso de la pandemia (…) si tienen contacto con una persona mayor les van a complicar mucho la situación”.

Gobernador, dispuesto a hacerse la prueba

Ante el aumento de contagios por covid-19 en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa escribió en su cuenta d eTwitter que, estaría dispuesto a realizarse la prueba de covid-19, en caso de ser necesario.

En caso de que sea necesario me realizaré la prueba de #covid_19mexico. pic.twitter.com/tcM7nQBj9O — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 30, 2020

Hasta el momento, dos gobernadores han dado positivo a covid-19. La tarde del sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció en redes sociales que había dado positivo a la prueba.

Posteriormente, la mañana del domingo, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, también anunció que se practicó la prueba de covid-19 a la cual dio positivo, por lo que se mantiene en cuarentena y en observación.