Camillero del ISSSTE quema uniforme, denuncia influyentismo en vacunas

La Silla Rota ha cubierto historias de personal médico que denuncia que las vacunas covid que han llegado a México no se aplican conforme al plan del gobierno.

Al quemar su uniforme, Daniel Guadarrama renunció como camillero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tepic, Nayarit, y denunció influyentismo para la aplicación de vacunas contra la covid-19 al personal médico de primera línea.

"No vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador", dice Daniel mientras se despoja de su gafete, cofia y uniforme para posteriormente prenderles fuego, se observa en un video presentado por Azucena Uresti en su noticiario para Milenio Televisión.

#AzucenaxMilenio | En Tepic, #Nayarit, Daniel Guadarrama un camillero que trabajó para el #ISSSTE por más de 8 años denunció influyentismo a la hora de aplicar las vacunas contra #COVID19 por lo que renunció y quemó su uniforme pic.twitter.com/2bdZ0RmzHI — Azucena Uresti (@azucenau) January 16, 2021

La Silla Rota ha cubierto distintas historias de personal médico que denuncian que las vacunas covid que han llegado a México no se están aplicando conforme al plan anunciado por el gobierno federal, cuya primera fase consiste en inmunizar a todos los que atienden a pacientes infectados por el coronavirus Sars-CoV-2.

Una enfermera del Hospital General de Valle de Chalco Dr. Fernando Quiroz, quien denunció que se dejó sin inmunizar a personal de primera línea de atención. "Yo pido transparencia, más que nada equidad y justicia, porque entiendo que todos estamos expuestos, pero no es el mismo grado de exposición de alguien que va a trabajar en su jornada normal que el de alguien que va a trabajar y aparte entra al área covid", dijo para esta casa editorial.

"A pesar de que somos quien atiende a esos pacientes, no nos consideraron para las vacunas covid. Nos sentimos desprotegidos", es la denuncia que hacen médicos residentes del Hospital General de Ecatepec "Dr. José María Rodríguez", quienes señalaron que ya se inmunizó a otros trabajadores que no entran al área covid.

