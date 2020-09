Cambiar a color amarillo dependerá de participación de los potosinos

SAN LUIS POTOSÍ.- Durante rueda de prensa diaria virtual, la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, dio a conocer que el cambio a Semáforo Amarillo y la reapertura de más actividades solo será posible con la participación de la sociedad, y aplicando las medidas de sanidad y de distanciamiento social, "de otra forma no será posible cambiar de color", indicó.

Respecto al tema de mascarillas, la funcionaria estatal dijo que las mascarillas N95 son de alta eficiencia y deben ser usados por el personal de salud. Respecto a las mascarillas con filtros de entrada y salida de aire, dijo que no es recomendable su uso porque están diseñadas para proteger a quien la usa, pero no a quienes están frente a ellas, "no se recomienda este tipo de mascarillas para uso común, por lo que en el contexto de la epidemia, lo recomendable es una mascarilla cerrada, puede ser de doble capa de algodón o casera".

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud explicó que en San Luis Potosí se presentaron 210 nuevos casos para llegar a 18 mil 510 confirmados de 41 mil 382 personas estudiadas, de las que se han descartado 20 mil 804; la cifra de pendientes de estudio es de 2 mil 068 sospechosos, y el número de decesos subió a 1 mil 379 con un índice de letalidad que se ubica en 7.45 por ciento.

La distribución de casos en el estado registra 8 mil 385 en la capital, 2 mil 759 en Ciudad Valles, 1 mil 388 de Soledad de Graciano Sánchez, 1 mil 073 en Tamazunchale, 995 en Matehuala, 438 en Rioverde, 248 en Xilitla, 229 en Axtla de Terrazas, 192 en Matlapa, 187 en Tamuín, 180 en Ciudad Fernández, 166 en Mexquitic, 151 en Santa María del Río, 144 en Tancanhuitz, 125 en Tanquián, 103 en Villa de Reyes, 95 en Aquismón, 99 en Ébano, 87 en Charcas y Tanlajás, 77 en Villa de Arista, 75 en Salinas, 60 en Ahualulco, 58 en Cárdenas, 57 en San Vicente y Coxcatlán, 56 Cedral, 54 Huehuetlán, 51 en El Naranjo, 49 en Tamasopo, 48 en Ciudad del Maíz, 47 en Tampacán, 42 en San Martín Chalchicuautla, 38 en Tampamolón, 31 en Villa de Arriaga, 29 en Moctezuma, 27 Villa de la Paz, Zaragoza y Villa Hidalgo, 26 en Zaragoza y San Ciro de Acosta, 23 en Cerritos, 22 en Cerro de San Pedro, 20 en Catorce, 18 en Guadalcázar y Villa de Ramos, 16 en San Antonio, Venado y Vanegas, 14 en Tierra Nueva, 13 en Rayón, 12 en Villa Juárez y Armadillo de los Infante, 8 en San Catarina, en San Nicolás Tolentino y Santo Domingo, 7 en Lagunillas, 5 en Alaquines y Villa de Guadalupe, además de 211 casos que se consideran contagios en otro estado.

Los 210 nuevos casos están en el rango de 0 a 99 años y se consideran todos casos de transmisión local. Los 28 lamentables decesos son 14 hombres y 14 mujeres, con residencia en la capital (15), Soledad (4), Ciudad Valles (3), Villa de Guadalupe, villa de Ramos, Villa de Reyes, Cárdenas y Rioverde. Tenían factores concomitantes de riesgo como edad (18), hipertensión (17) diabetes (12), obesidad (10), enfermedad pulmonar (8).

Actualmente permanecen en hospitalización 474 personas: 91 estables, 309 graves y 74 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 35 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 42 por ciento.