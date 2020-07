Calandrieros venden sus caballos por falta de turistas en Guadalajara

Ha estado muy tranquilo, la mera verdad ha estado muy solo estos días. Yo llego aquí a las 10 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde. Hoy no ha caído nada. Ayer solo me eché una vueltita en todo el santo día. Con un vueltita no sale pa´ comer, porque es la familia y los animales. Está canijo, con una vuelta no ajustamos