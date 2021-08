Caen Policías que violaron y asesinaron a joven en una patrulla y en la cárcel en Mérida

MÉRIDA.- Los policías municipales que habrían violado y asesinado a José Eduardo Ravelo en Mérida, Yucatán, han sido detenidos este sábado, según confirmó el gobernador del estado, Mauricio Vila.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General de Yucatán (FGE) ejecutaron órdenes de aprehensión contra cuatro individuos, por su probable participación en delitos que resultaron en el fallecimiento de un joven en Mérida.

Los detenidos son J.E.H.H, E.M.R.L., A.G.G.M. y R.G.B.R., todos ellos agentes de la Policía Municipal de Mérida, cuando se cometieron los presuntos hechos.

Tras el conocimiento de la denuncia, la SSP y la FGE se abocaron inmediatamente a la investigación para reunir los datos de prueba e integrar la carpeta correspondiente con lo cual se obtuvo las órdenes de aprehensión giradas por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

"Nos unimos a la pena que embarga a la familia y reiteramos nuestro apoyo a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de Yucatán que investiga los hechos", expuso el mandatario estatal en redes sociales.

Lamento los hechos ocurridos en contra del joven J.E.R.E. originario de #Veracruz. Les informo que los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la ley hasta las últimas consecuencias. (1/2) pic.twitter.com/BewuOZYWFB — Mauricio Vila (@MauVila) August 7, 2021

"POLICÍAS VIOLARON A MI HIJO"

A José Eduardo Ravelo Echevarría, el "Güero", policías municipales de Mérida lo violaron y asesinaron. Este viernes, la madre de la víctima, María Ravelo Echevarría veló a su hijo y en medio del funeral reveló que el Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que el joven falleció víctima del síndrome de destrucción orgánica múltiple y politraumatismo.

Otro de los detalles que dio a conocer, es que el jueves por la noche, la Fiscalía General del Estado (FGE) le informó que en los videos de vigilancia se ven que quienes lo detuvieron, eran agentes de la Policía Municipal de Mérida. A José lo violaron en los separos y en la patrulla.

Por la noche acudió a Palacio de Gobierno a solicitar apoyo para trasladar el cuerpo de su hijo a Veracruz, de donde es originario y donde ella y el resto de su familia radican.

Un representantes del Gobierno del Estado la recibió y se comprometió a brindarle ayuda material y psicológica.

El Gobierno del Estado informó que desde que se tuvo conocimiento del hecho, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) ha estado en contacto permanente con la madre de José Eduardo, quien aceptó el apoyo y se le brindará ayuda a la familia en lo relacionado al traslado del cuerpo a Veracruz, al tiempo que continuará con las labores de seguimiento correspondiente.

Además, el Gobierno estatal, mediante la Fiscalía General del Estado (FGE), investiga el hecho que involucra a presuntos policías municipales de Mérida.

LOS HECHOS

"Solo sé que mi hijo fue violado dentro de la misma cárcel. En el video se ve, según me dijo el abogado de la Fiscalía que cuando estaba adentro de escuchaban gritos y nadie lo ayudó, pero por teléfono me dijo que en la patrulla, ya con los hechos presentados comprendí que lo violaron varias veces en la patrulla y cárcel, sólo que él no me supo explicar todo", lamentó, María Ravelo Echevarría.

María quiere justicia, por este motivo aceptó hablar ante los medios de comunicación en un momento de luto. Denunció que luego de los hechos ocurridos autoridades del Ayuntamiento no se acercaron para apoyarla.

José también fue torturado, según su madre, el joven tenía lesiones en las muñecas y brazos, los oficiales le pisotearon las manos cuando lo sometieron en el piso.

El asesor legal de María, el señor Andrés Nieves Cervantes señaló que la muerte del "Güero" se investiga en la carpeta de investigación 64/2021.

"Vamos a trabajar en integrar la carpeta para vincularlos, no nos van a regresar a vida al joven, pero que paguen la indemnización y se vea que hay justicia en Yucatán, manifestó.

El "Güero" antes de morir interpuso una denuncia por las agresiones y se inició la carpeta de investigación 433/2021. Hasta el momento ni el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Mérida se han pronunciado al respecto.

