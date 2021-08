Cae taxista que drogaba a mujeres para violarlas en Cancún

CANCÚN, Q.ROO. - Un hombre, identificado como Manuel “V”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por violación contra tres mujeres que fueron sus víctimas en diferentes ocasiones. El sujeto utilizaba un taxi para cometer los abusos.

El Fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, detalló que el detenido ya tiene abiertas tres carpetas de investigación por el delito de violación contra tres mujeres, de las cuales dos son de origen extranjero.

Las investigaciones de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad, confirmaron que Manuel “V” se desempeñaba como taxista en Cancún y utilizaba el vehículo para acercarse a sus víctimas.

El taxista atacó, por última vez, el pasado 21 de agosto, cuando una joven extranjera solicitó el servicio. Al subirse a la unidad, Manuel “V” le ofreció una bebida, la cual contenía clonazepam, que crea en las personas lentitud en los reflejos y somnolencia.

El taxista, al ver que la joven extranjera se encontraba inconsciente, abusó sexualmente de ella y posteriormente la dejó abandonada. De esta misma forma operó en dos ocasiones anteriores contra otras mujeres jóvenes.

Posterior a la denuncia, agentes de investigación utilizaron información del C5 en Cancún para identificar las rutas y recorridos que utilizaba el taxista para violentar sexualmente a las mujeres; una vez ubicado, Manuel “V” fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público.

Incluso en este caso es posible que existan más víctimas, por lo que el Fiscal de Quintana Roo, hizo un llamado a más mujeres denunciar a Manuel “V”, presentando una denuncia de manera presencial en las agencias del Ministerio Público o a través de la línea telefónica de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y/o de Género al número 998 302 2702.

VIOLACIONES, AL ALZA

El delito de violación en Quintana Roo es uno de los más frecuentes, principalmente en destinos turísticos como Cancún. En lo que va del primer semestre de 2021 han sido víctimas de violación 385 mujeres en Quintana Roo de las cuales 45.4% ocurrieron en Cancún, esto de acuerdo con datos oficiales de la FGE.

Por su parte, el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, a través del vocero del gremio, Luis Mis González, sostuvo que investigarán si Manuel “V” era operador del sindicato o está dado de alta en el sistema.

Mencionó que algunos servicios de taxi como Radio Taxi, My Taxi Go y Taxi Seguro, ofrecen algunos servicios de cortesía como son la entrega de bebidas, esto en caso de que el usuario lo solicite, y no todos los operadores de taxi cuentan con ese servicio.

Agregó que los operadores de taxi para contratarlos se les pide constancia de antecedentes no penales y se realizan estudios psicométricos y socio económicos en Recursos Humanos. Actualmente en Cancún hay 11 mil operadores que forman parte del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”.