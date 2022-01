Cae extranjero con piezas para armamento de grueso calibre en Tijuana

TIJUANA.- Un extranjero detenido en la garita El Chaparral, en Tijuana, Baja California, fue vinculado a proceso por violar la Ley federal de armas de fuego y explosivos.

La delegación en Baja California de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que Daniel "N" fue detenido por elementos de la Guardia Nacional "a bordo de un vehículo en el que se encontraron ocultas partes constitutivas de armas de fuego".

Cerrojos, anilletas, tubos cañón, culatas, palancas de montaje, empuñaduras y varias piezas más fueron aseguradas, según la FGR.

El traslado desde Estados Unidos de piezas para ensamblar armas de fuego en suelo mexicano es un problema plenamente identificado por las autoridades bajacalifornianas que encuentran mayores complicaciones a la hora de su rastreo.

Carlos Flores, ex comisionado de la extinta Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), ha dicho que esto se debe a que la legislación de Estados Unidos permite que un arma 80% ensamblada no tenga registro.





"No es comprada de fábrica. Esa arma no contiene ninguna matrícula, no es obligación del ciudadano norteamericana el registrarla. Lamentablemente empezamos a ver cada vez más esas armas", afirmó en una entrevista en septiembre pasado, durante un evento oficial de la Fiscalía General Estatal (FGE).

Añadió entonces que en cuanto a tráfico de armas, lo más común por la frontera bajacaliforniana es el paso de armas cortas y obedece a la regulación del estado de California para la venta de armamento.

"Lo que es Texas, Arizona, tienen una legislación muy laxa en cuanto al control del armamento. Por lo tanto, hay una mucho mayor cantidad de armas largas y con mayor capacidad", apuntó Carlos Flores.

La FGR de Baja California informó que el ministerio público federal recibió del Juez de Control un plazo de dos meses para terminar la investigación en contra de Daniel "N", y que mientras tanto éste permanecerá en prisión preventiva.

