Cae el “comandante CH”, líder de extorsionadores en Playa del Carmen

“Hemos tratado de solucionarlo vía estatal con el Mando Único y la verdad no hemos recibido apoyo y quiero hacerle el hincapié a Jesús Capella que nos apoye. La mayoría de los empresarios cierra, no vamos a permitir que nadie venga a cobrarnos algo que no debe de ser. Debemos exigir que pare esto, que pare la delincuencia en las zonas fundacionales, que pare las extorsiones”, aseveró el presidente de la Canirac de Cancún.