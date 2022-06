"Cada mes hay 30 sicarios nuevos"; explica NL alza de feminicidios y desapariciones

MONTERREY. - En Nuevo León las autoridades buscan a unos 400 sicarios, mientras que mensualmente aparecen o llegan de otras entidades un promedio de 30 más, según el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua.

El funcionario asegura que son tan profesionales que se dificulta la localización de, aunque están identificados unos 400, que operan con 16 grupos delictivos locales que compran droga y armas a cinco cárteles.

"Está muy profesionalizado el tema de homicidio, tenemos más de 400 personas que estamos buscando para ser detenidas. Cada mes hay 30 sicarios nuevos, no son los mismos homicidas, eso complica mucho", afirmó.

Y continuó; "Además tan profesionales que utilizan diferentes personas las mismas armas; un sicario le pasa su arma al otro, y eso dificulta que podamos crear carpetas de investigación, porque el que una persona traiga un arma involucrada en un homicidio no lo hace necesariamente homicida, hay que probar que esa es el arma con la que disparó, por eso se las están repartiendo".

Fasci Zuazua se refirió a los puntos de venta de droga, un tema interminable: "Deshacemos un punto de venta, y a los dos días el vecino abre otro, pero vamos a seguir, no tenemos otra opción".



SE ELEVAN ESTADÍSTICAS DE FEMINICIDIOS Y DESAPARECIDAS

Por otro lado, el titular de Seguridad Pública dice que en Nuevo León desde hace años todos los reportes de personas no localizadas se investigan como desapariciones y todas las muertes de mujeres con violencia como feminicidios, lo que elevan las estadísticas respecto a otros Estados.

"Aquí toda persona perdida la buscamos como si estuviera desaparecida y se activa el protocolo, si el resto de los Estados o el mundo no lo hace, a mí no me importa, y si eso aumenta la estadística, no me importa, no nos avergüenza, debería darnos orgullo que está la gente haciendo algo", añadió.

"Y lo mismo pasa en el tema de feminicidios, tenemos una ley diferente y aquí todos los crímenes de mujeres son feminicidio, entonces, ¿por qué nos cortamos las venas si aquí vemos las cosas diferentes?

"Si en Tamaulipas, Coahuila o Tombuctú no lo ven así, no es problema nuestro, aquí todos los homicidios de una mujer se ven como feminicidio, y si eso nos lleva al primer lugar nacional, a mí no me importa, porque es un tema de ley. La cambiamos y se acaban los feminicidios".

"No lo decidió este Gobierno, y no es quitarnos culpa de nada, para mí es un orgullo que todos los crímenes de mujeres los veamos como feminicidio, y que, si se pierde un niño, lo tratemos como desaparecido".

Aldo Fasci expuso que actualmente el 64 por ciento de los delitos contra mujeres ocurre en lugares privados como casas, centros de trabajo, restaurantes, antros y hoteles, entre otros.

