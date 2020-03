Cacerolazos, pintas en estatuas y fuentes: así protestaron en el país

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo miles de mujeres marcharon en todo el país para exigir justicia ante cientos de feminicidios y que se frene la violencia de género.

En Mérida, Yucatán, más de seis mil mujeres marcharon en Paseo de Montejo para exigir un alto a la violencia feminicida y sexual; además, demandaron respeto a sus derechos reproductivos. Nunca antes se había visto una manifestación tan multitudinaria por esas causas en Yucatán.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, las yucatecas decidieron salir a la calle para exigir un freno a las agresiones machistas que sufren diariamente en sus casas, centros de trabajo, escuelas y en la vía pública.

Durante la manifestación, las manifestantes gritaron “nosotras paramos”, “ni una más” y “las niñas no se violan, no se matan, no se tocan”, entre otras consignas.

Desde las 8 de la mañana empezaron a reunirse en el Monumento a la Patria, cargando cartulinas y mantas en las que plasmaron sus principales exigencias, mientras que la mayoría portaba insignias o paliacates verdes y morados, colores de las campañas por la despenalización del aborto y de la lucha contra la violencia de género, respectivamente.

En Pachuca, Hidalgo, integrantes de colectivos y organizaciones realizaron una manifestación después de marchar, en las que gritaron consignas como “Ni una más, ni una más” o “Justicia, justicia”, exigiendo alto a la delincuencia y violencia de género ante el palacio de gobierno de Hidalgo.

Cientos de mujeres participaron en la marcha que tuvo como punto de encuentro el Reloj Monumental de Pachuca y que se dirigió rumbo a la Plaza Juárez, en esta ciudad.

Durante la marcha de este domingo en Pachuca, en contra de los feminicidios y la violencia de género, participantes del contingente pintaron y rompieron la puerta de Palacio de Gobierno en Plaza Juárez. #DíaInternacionalDeLaMujer #Marcha8M #NiUnaMenos pic.twitter.com/Y2Xye9m8B1 — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) March 8, 2020

Algunas frases que escribieron en las paredes del Palacio de Gobierno fueron “Ni una menos”, “Ya basta”, “Macho”, “No me cuidas”, “Estado asesino”, “Existimos porque resistimos”, “Qué ganas de ser este edificio para que se indignen si me tocan”, “Violadores”, “Me cuidan mis amigas, no la policía”, “Por ellas”.

En esta ciudad, la mayoría de las participantes vestía de color morado, algunas se tapaban el rostro con pañuelos verdes, mientras que exigían a las autoridades un alto a la delincuencia y violencia de género.

“No quiero ser valiente, quiero ser libre”, “Yo no soy tuya, nada hay en mí que pertenezca ahora a ti, ni a ningún otro”, son algunos de los mensajes escritos en pancartas.

En León, Guanajuato, algunas mujeres con pañuelos verdes, otras con prendas color morado, y unas más con el rostro cubierto, pero todas unidas. Su objetivo: parar la violencia que viven las mujeres, desde desapariciones, hasta feminicidios.

Las voces femeninas de León se empoderaron y se unieron. Es sororidad. Desde el Arco de la Calzada las mujeres y algunos niños menores de 12 años caminaron para tomar las calles principales del centro. La ruta no importa, lo que quieren es ser escuchadas y demostrar que este 8 de marzo será diferente.

Mujeres y niños tomaron las calles principales del centro de #León para alzar la voz en contra de las desapariciones y feminicidios?? pic.twitter.com/zcbv45jUOV — LSR Guanajuato (@LSRGuanajuato) March 8, 2020

"No es nuestro día, es nuestra vida. El ocho de marzo luchamos, no celebramos", así decía uno de los carteles que sostenían las chicas.

El movimiento pasó por la calle Hermanos Aldama, el bulevar López Mateos hasta llegar a la calle Hidalgo. Las mujeres gritaron y sostuvieron las pancartas por la zona peatonal, y el objetivo es llegar a la Presidencia Municipal.

Los automovilistas también las apoyan, basta con presionar el claxon y manifestarles gritos de empatía.

Un solo puño, una sola voz y un solo movimiento.

Pintan de morado la Macroplaza

En Monterrey, al grito de "me cuidan mis amigas, no la policía", "el Estado opresor es un macho violador", miles de mujeres marchan por calles del centro de Monterrey.

"Quiero sentirme segura al caminar a mi trabajo" y "Queremos vivir sin miedo", son algunos de los mensajes en las cartulinas que portaron.

Reunidas en la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno y tras un performance, salieron a su manifestación, pero todavía al filo de las cinco de la tarde algunos contingentes comenzaron a marchar una media hora después del primer grupo pues son miles las asistentes.

En el trayecto, que tendrá final con otro performance y un mensaje en el punto de partida, algunos grupos pegaron calcas y realizaron pintas en columnas de la Macroplaza y en las entradas a la Estación Padre Mier del Metro. Además, el agua de la fuente del Neptuno, en la Gran Plaza, fue pintada de rojo en alusión a la sangre.

“Justicia, justicia", demandaron al unísono;

"Somos el grito de las que ya no están" y "marchamos porque estamos vivas, pero no sabemos hasta cuándo", "prefiero marchar con ella que por ella" son algunas de las consignas que también llevaron en carteles.

Un grupo de mujeres con la cara tapada y vestidas de negro, portaron mochilas y bolsas de plástico negras donde portaron botes de pintura aerosol.

Participaron mujeres de todas las edades, familiares de personas desaparecidas, niñas en sillas de ruedas y madres que llevaban a sus hijos en carreolas.

Entre los contingentes de diversas organizaciones estaban mujeres con discapacidad, madres y familiares de víctimas y personas desaparecidas, mujeres diversas, maternidad e infancia, marea verde, cuerpas al aire, universitarias y profesoras, Disidencias sexo-genéricas, Amnistía Internacional y movilidad sobre ruedas entre otros.

En Hermosillo, Sonora, más de mil mujeres salieron a las calles de Hermosillo a exigir un alto a los feminicidios y a la violencia machista, con pancartas, consignas y mantas.

Entre mujeres adultas, jóvenes e incluso niñas partieron de las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora para dirigirse al Centro Histórico de la capital.

“Asesinadas, no muertas” y “No más Feminicidios”, son algunas de las consignas que expresan durante esta marcha del Día Internacional de la Mujer.

En Hermosillo, Sonora, más de mil mujeres salieron a las calles de Hermosillo a exigir un alto a los feminicidios y a la violencia machista, con pancartas, consignas y mantas pic.twitter.com/cAvVyec4l9 — La Silla Rota (@lasillarota) March 9, 2020

Además de Hermosillo, más grupos de mujeres salieron a las calles en municipios como Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, entre otros.

En Morelos como nunca hubo una intensa jornada para conmemorar el 8 de marzo y exigir al Estado un alto a las violencias contra las mujeres y los feminicidios.

La mañana inició en la glorieta de La Paloma de La Paz, situada al norte de Cuernavaca, donde universitarias colocaron cruces color rosa, tiñeron el agua de rojo y colocaron un moño morado.

Se realizaron dos marchas, una se ellas logró concentrar a miles de mujeres que salieron de la glorieta de Tlaltenago y caminaron por las principales calles de la capital hasta llegar al zócalo de Cuernavaca.

Dónde familiares de víctimas dieron testimonio de sobre feminicidios y las falta de resultados por parte de la Fiscalía General Estatal (FGE).

A este mitin se unión una procesión que llevaba el féretro intervenido con los nombres de la 108 víctimas de feminicidio en 2019 y en lo que va del 2020.

Reprocharon a las utilidades su incapacidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Un pequeño grupo de mujeres, todas jóvenes, mostraron su hartazgo realizando algunas pintan en inmuebles de instituciones públicas, entre ellas el Palacio de Gobierno -sede oficial del Poder Ejecutivo- donde también lanzaron una bomba molotov.

En Torreón, Coahuila, la Región Laguna fue el escenario de la movilización más numerosa en Coahuila, con cientos de mujeres que tomaron las calles de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, para exigir justicia, equidad y alto definitivo a la violencia de genero.

Alrededor de las 10 de la mañana partió el primer contingente de mujeres en Lerdo, Durango, uniéndose centenares de participantes en el recorrido uniformadas con blusas negras y pañuelos violetas.

La marcha denominada “Mujeres que luchan por mujeres”, entró a las dos de la tarde a la ciudad de Torreón entonando consignas como: “Mujeres de la Laguna no queremos muerta a ninguna”, “Ni una más”, “Somos la voz de las que ya no están” y “justicia”.

Elementos femeninos de tránsito escoltaron a la multitud de mujeres en el recorrido de más de 10 kilómetros hasta culminar en la Plaza Mayor de Torreón, frente al edificio de gobierno municipal.

En Nezahualcóyotl, Estado de México, Miles de mujeres tomaron las calles en protesta por los feminicidios y violencia que ha existido en este municipio.

Desde las 10:30 horas, las protestantes se dieron cita en el Coyote Rojo, en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Pantitlán, desde donde partieron para dirigirse al Palacio Municipal.

Algunas con ropa negra y otras de color morada participan en esta movilización en el que recitan mensajes como “Señor, señora, no seas indiferente les pasa a las mujeres en la cara de la gente” y “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”.

Familiares y amigos de víctimas de feminicidios participan en la protesta, en el que llevan fotografías de mujeres asesinadas, cruces, pancartas que dicen palabras como “Mi cuerpo no quiere tu opinión”.

#8Marzo en Nezahualcóyotl.

Marcha alegre y rabiosa. Muchísimas mujeres se apoderan de las calles del Edomex.

"La periferia existe y resiste" ?@Colect_Moradas @VivasNeza

@asamblea25 pic.twitter.com/3vo5qkPjxn — Caterina Morbiato (@catmorbiato) March 8, 2020

Indígenas y campesinas

En Oaxaca, miles de mujeres marcharon este 8 de marzo en la capital de Oaxaca en contra de la violencia contra las mujeres y la exigencia de Justicia para las víctimas de feminicidio.

En el primer bloque del contingente encabezaban familiares de víctimas de feminicidios, entre ellas soledad Cruz Jarquin, madre de Sol Cruz asesinada el 2 de junio de 2018, la mamá de Leslie Wilson Pérez quien fue asesinada hace 8 años y todos sus agresores se encuentran libres, así también la mamá de Dafne Carreño cuya sentencia fue la primera por feminicidio en la entidad.

Coreando "ni una más, ni una más, ni una asesinada más!", las mujeres se unieron a un contingente integrado por más de 1000 personas entre adultas mayores, jóvenes, niñas, niños, adolescentes quienes durante su protesta realizaron intervenciones en las fachadas del primer cuadro de la ciudad.

En estas colocaron en las paredes decenas de denuncias en contra de hombres que han sido señalados por acoso sexual incluso violación o encubrir a quienes cometen estos actos ilícitos.

Las manifestantes partieron desde el acceso principal al panteón general para enfilarse al zócalo capitalino en donde realizarán un mitin para dar lectura a un pronunciamiento.

Para muchas de las mujeres adultas ver esta movilización nos va a esperar vivimos una realidad muy triste y preocupante, pero creemos que puede cambiar señaló una mujer participante en la marcha.

En esta también estuvieron familiares de Víctimas de feminicidio quienes constantemente han exigido acceso a la justicia.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, más de 2 mil mujeres marcharon para exigir justicia por los cientos de casos de feminicidios que las autoridades aún no resuelven.

Desde el conocido como Parque de la juventud hasta el centro de esta ciudad capital, las manifestantes, la mayoría ataviadas de negro y con pañuelos morados, demandaban al unísono justicia por el aumento de la violencia no solo en Chiapas, sino en todo el país.

Entre las mantas y cartulinas con mensajes de protesta, se destacaban los casos de feminicidio de la joven doctora Paola Zenteno; de la estudiante de Enfermería, Yuri Lizet; de Karla Yesenia Gómez, entre otras mujeres cuyos casos aún no obtienen justicia por parte de las autoridades chiapanecas, entre éstas la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el trayecto hacia el Parque Central, donde se desarrolló un mitin, las acciones del llamado "8M" culminaron en paz.

"Las niñas no se roban, no se tocan, no se violan", o "Nos queremos vivas", eran parte de las consignas que externaban, al unísono, las manifestantes, algunas integrantes de organizaciones como Brujas: Feministas Universitarias o de la misma Red de Familiares de Víctimas de Feminicidio.





También familias de desaparecidas

En Monterrey, Nuevo León, el colectivo Amores, dedicado a la búsqueda de desaparecidos, se unió al mitin frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Durante la última década, esta organización no gubernamental ha organizado a familias para exigirle a las autoridades que encuentren a sus seres queridos que han sido secuestrados.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Amores Nuevo León, actualmente hay más de mil 900 expedientes de personas desaparecidas en la entidad.

La vocera de esta organización, Juana Catalina Estala Lozano, comentó que las mujeres que participan en esta protesta son madres, hijas, abuelas, hermanas.

Somos una agrupación de mujeres, organizadas para luchar por encontrar a nuestros hijos e hijas, secuestrados, ejecutados y desaparecidos de Nuevo León

Hoy nos manifestamos para que se oiga nuestra voz y nombre de todas las mujeres que sepan que tenemos seres amados desaparecidos

En Tampico, el colectivo Feminismo Reynosa protestó contra el machismo, la violencia y los feminicidios que se han disparado no sólo en Tamaulipas, sino en todo el país.

Las mujeres participantes en esta manifestación portaban pancartas alusivas al tema y en ellas se podía leer: "Si el día de mañana no aparezco por favor quémenlo todo", "Si no estás enojada, no estés prestando atención", "Contra el abuso machista y la impunidad de homicidios", entre otros.

Y contra autoridades eclesiásticas

En Morelia, Michoacán, un grupo de feministas protestó contra las autoridades eclesiásticas del templo Cristo Rey, luego de que éste mostrara su rechazo al movimiento de este 8 y 9 de marzo.

El recinto católico se ubica en el Centro Histórico de la capital del estado, mismo que fue construido en el Siglo XVIII y ahí se venera a la Virgen de la Soterraña.

¡Abajo el patriarcado se va caer, se va caer! ¡Arriba el feminismo que va vencer, que va a vencer! Son las consignas en la marcha del #8M en Morelia. Pasando el Acueducto. #DíaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/UtZtBQNm3Y — Víctor Americano (@americanovictor) March 8, 2020

El grupo de mujeres arribaron hasta la ubicación del recinto religioso, para realizar una serie de pintas en los muros externos de la iglesia.

Mientras que, en el Acueducto de Morelia, otro grupo de feministas colocaron decenas imágenes de mujeres que han sido víctimas de feminicidios.

En Cancún, Quintana Roo, se reunieron 4,500 personas que partieron del Malecón Tajamar hasta llegar al monumento conocido como El Ceviche.

“Cacerolazo” en Aguascalientes

En Aguascalientes, colectivos de feministas llevaron a cabo un "cacerolazo" como preámbulo al Día Internacional de la Mujer y con la exigencia de frenar la violencia hacia ellas.

Mujeres, en su mayoría vestidas de negro, se reunieron en el monumento de la Exedra, en donde con diversos objetos hicieron ruido como una forma de protesta y formaron una cadena humana.

Anoche nombraron a un profe que me acosó en la universidad. Los puños de las mujeres se alzaron mientras gritaban “yo te creo”. Su nombre ardió en esa llama colectiva. Lloré, y su ira y los golpes a sus cacerolas me cobijaron. ??#VivasNosQueremos #8M#Cacerolazo#Aguascalientes pic.twitter.com/4wjkbZdFe8 — Hilda Hermosillo (@HildaHermosillo) March 8, 2020

Las mujeres portaban cartulinas donde escribieron frases como: "No estoy aceptando lo que no puedo cambiar...estoy cambiando lo que no puedo aceptar" y "Cómo es que el feminicidio incomoda más que los feminicidios".

Algunas partes del monumento fueron pintadas de rojo por las participantes en la movilización, en protesta por la violencia de género.

Símbolos en estatuas y fuentes

En Querétaro, estatuas y monumentos del Centro Histórico amanecieron con motivos feministas, previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Los paliacates de color verde y morado y las pancartas con leyendas feministas lucen esta mañana en las estatuas de personajes como Vicente Guerrero y el poeta Francisco Cervantes, entre otros.

Las grandes letras del nombre de Querétaro en la plaza pública Mariano de las Casas también fueron intervenidas con una pancarta alusiva al movimiento feminista.

Colocan símbolos feministas a estatuas y monumentos en Querétaro https://t.co/Ct0gzMIe2K pic.twitter.com/VOobIRQLOa — Frontal Noticias (@FrontalNoticias) March 8, 2020

Asimismo, al agua de algunas fuentes del Centro Histórico le fue arrojada pintura verde y morada, colores simbólicos de la causa de las mujeres contra la violencia de género.

Esta tarde, cientos de mujeres de diversos colectivos feministas se reunirán en Plaza de la a Constitución y marcharán por diversas calles del primer cuadro de la capital queretana para protestar por la violencia de género y demandar a las autoridades trabajar en pro de eliminarla.

En Cancún se reunieron 4,500 personas que partieron del Malecón Tajamar hasta llegar al monumento conocido como El Ceviche.

En Tijuana se registraron algunos enfrentamientos entre policías y manifestantes debido a diversas pintas que se realizaron durante la manifestación.

En #Tijuana se registra un conflicto entre manifestantes y policías por pintas en instalaciones de la FGE #Marcha8M por el #DiaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/O21bGAnNLD — La Silla Rota (@lasillarota) March 9, 2020

En Puebla, miles de mujeres salieron a protestar y marchar este 8 de marzo en la ciudad de Puebla contra la violencia machista. Una de las marchas salió de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la otra del Mercado Hidalgo, para encontrarse en el Zócalo, a un costado de la Catedral donde por la mañana el arzobispo dijo que “es lamentable todo esto que estamos viendo contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres”.

Afuera de la fiscalía pasaron lista de todas aquellas que han sido víctimas sin que se les haya hecho justicia. Brenda Berenice, Karla, Silvia, Verónica, Aracely, Celia, Angélica… y en la marcha hacia el zócalo gritaron consignas como “señor, señora, no sea indiferente, se mata a mujeres en la cara de la gente”.

¡El violador eres tú!, miles de mujeres lo entonan en el zócalo de Puebla. pic.twitter.com/eo7RQHtIkK — **LIZ** (@lizcervantess) March 8, 2020

Marcharon jóvenes estudiantes, activistas, académicas, diputadas y hasta el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, quien también fue visto en la marcha que universitarios realizaron el jueves pasado, los familiares de Paulina Camargo. La marcha tomó el bulevar 5 de Mayo hasta llegar al zócalo de Puebla donde lo encontró el contingente que salió del Mercado Hidalgo con integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre que a su paso vieron cómo mujeres policías mantuvieron un cerco con vayas en el Teatro Principal para evitar pintas.

Durante la marcha y protesta de mujeres en el zócalo de #Puebla, pintan de rojo el agua de la fuente de San Miguel pic.twitter.com/7CET4jlt5H — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) March 9, 2020

Además de las marchas en Puebla se colocó un mural entre el zócalo y la Presidencia Municipal: puños arriba en señal de lucha y rebeldía. En el Palacio Municipal se colgaron banderas en las que “están reflejadas las mujeres de todas las edades, de todos los colores, de todas las ideologías y de todas las preferencias sexuales”, dijo la presidenta Claudia Rivera Vivanco. Fue algo inédito que el balcón principal de la sede del gobierno municipal amaneciera con las banderas gay, proaborto, feminista y transexual.

Alrededor del zócalo, como alrededor del Teatro Principal, elementos de seguridad pública se mantuvieron a la expectativa en esta ciudad capital de un estado donde durante enero hubo 13 feminicidios y homicidios dolosos en el que las posibles víctimas fueron mujeres.





