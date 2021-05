Cabeza de Vaca, con fuero y sin orden de captura: líder del Senado

El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, reconoció que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero, no cuenta con orden de aprehensión y además tiene fuero.

"No tiene orden de aprehensión, al menos yo no la conozco. Existe la ficha roja que emitió la Fiscalía General de la República para la búsqueda", dijo el senador en entrevista para Carlos Loret de Mola.

Ramírez afirmó que jurídicamente el gobernador mantiene su fuero, debido a que el Congreso de Tamaulipas determinó no darle procedimiento a la declaración de procedencia que realizó la Cámara de Diputados.

El miércoles pasado, Ricardo Monreal, a las 16:11, lanzó un tuit donde anunció que la FGR había obtenido de un juez la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas. A las 16:48, Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en San Lázaro confirmó la versión con un posteo en Twitter. Posteriormente, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, indicó que el mandatario estatal podría ser detenido únicamente fuera de su entidad.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador Ricardo Monreal escribió que se otorgó la orden de detención, aunque no mencionó los delitos o los motivos por los que se otorgó la supuesta medida autoriza por un juez federal.

También señaló que no existen condiciones para que se convoque a una sesión extraordinaria del Senado y que se pueda declarar la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas pues hasta el momento los titulares del poder legislativo y judicial continúan en funciones.

LISTA FICHA ROJA: EBRARD

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene lista la ficha roja de la Interpol en caso de confirmarse que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca haya salido del país, aseguró el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

"Es lo que sé. Nosotros (la Secretaría de Relaciones Exteriores) estamos alerta con los diversos países", aseveró el canciller tras su participación en la ceremonia en la que se oficializó la supresión de visas entre México y Bolivia.

El funcionario detalló que el gobierno está en contacto con los países que tienen acuerdos de asistencia jurídica mutua con México, así como tratados de extradición o convenciones internacionales para que ratifiquen e informen en caso de que el gobernador sea localizado. "Si es así, nosotros se lo informamos a la Fiscalía", dijo.

CONGRESO DE TAMAULIPAS PRESENTA CONTROVERSIA ANTE SCJN POR CABEZA DE VACA

El Congreso de Tamaulipas presentó una nueva controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de distrito Iván Aarón Zeferin Hernández que concedió la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca "pues es un acto que altera la competencia constitucional del poder legislativo local".

En un comunicado, el Congreso del estado indica que la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene la Constitución General de la República con relación a la resolución que emitió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Determinó no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que el Gobernador del Estado conserva su fuero constitucional y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.

Ante ello es que el Congreso del Estado decidió presentar una nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora en contra de la Fiscalía General de la República y el juez de distrito Iván Aaron Zeferin Hernández quien el miércoles 19 de mayo otorgó la orden de aprehensión en contra del gobernador tamaulipeco.

Este jueves, el Congreso del Estado solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que investigue e interponga una demanda en contra del juez y servidores públicos federales que expidieron la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El diputado Félix Fernando García Aguiar (PAN) señaló que se deben emprender acciones legales en contra del juez que giró la orden de aprehensión, y quienes resulten responsables, pues el gobernador García Cabeza de Vaca cuenta con fuero como fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"NO ME HAN DEJADO DEFENDERME"

El gobernador, en una carta, criticó la evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías a las que tiene derecho.

Indicó que en reiteradas ocasiones, "incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra".

"No, no me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país", advirtió.

En su carta, resaltó que los motivos políticos son evidentes. "Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de una orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional", dijo García Cabeza de Vaca.

Les comparto el siguiente posicionamiento: pic.twitter.com/JbHA5Op6OS — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 20, 2021

