"Cabecitas Blancas", los yucatecos Mayas varados en EU por el covid-19

Tras 19 años de no ver a su hijo, la señora María Isidra Ku y Ojeda y el señor Avelino Valle Couoh, al fin pudieron abrazarlo. En febrero viajaron a San Rafael, California, en Estados Unidos, como parte del programa "Cabecitas Blancas" impulsado por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) que reúne a personas migrantes con sus madres y padres.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Son parte de un grupo de 60 personas de la tercera edad que partió desde Mérida para reencontrarse con sus hijas e hijos. Su regreso estaba programado los días 1 y 2 de abril, pero considerando su seguridad y bienestar ante la pandemia del covid-19 deberán permanecer más tiempo en el extranjero.

La pareja es originaria del municipio de Tahdziu, considerado desde hace 15 años el más pobre de Latinoamérica, razón por la que su hijo Luis Antonio Valle Ku decidió cruzar la frontera ilegalmente en busca de una mejor calidad de vida.

Aunque nunca habían abordado un avión y ahora extenderán su visita probablemente hasta la mitad de mayo, el señor Avelino de 65 años no tiene miedo:

"Cuando estábamos llegando no había llegado la enfermedad y andábamos paseando en todos los lugares, ya nos hemos puesto al corriente. Todos estamos pasando el tiempo aquí en la casa, Yucatán y California son muy parecidos" dijo en entrevista.

Sabe que no deben salir de casa para cuidar su salud y no le molesta porque podrá pasar más tiempo con su hijo. Para él, sigue siendo el mismo joven que salió un día de casa para nunca más volver. "Me sentí alegre y muy contento cuando supe que por fin iba a poder verlo, nada ha cambiado en él, para mi está casi casi como siempre, no hay diferencia" señaló.

Doña María es de pocas palabras. Sin embargo, externó que está muy feliz de estar al lado de su hijo después de tantos años de espera.

Para su hijo, que permanezcan en su casa durante la crisis sanitaria es la mejor opción. "No están asustados y es más seguros aquí conmigo que en otro lado, hay de todo, les compre comida" comentó Luis.

Recordó que fue en la tercera semana de su visita que se endurecieron las medidas contra el covid-19. Solo él sale de casa para ir a trabajar en la cocina de un restaurante, le recortaron las jornadas, pero al menos aún tiene ingresos.

En tanto, don Avelino planea retomar sus labores en el campo cuando regrese a casa, aseguró, son mínimos y lo mantienen ocupado.

Cabe recordar que esta pareja de Cabecitas Blancas pertenece a un grupo vulnerable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los adultos mayores tienen doble de probabilidades de fallecer por coronavirus en comparación al resto de la población.

(bl)