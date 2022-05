"Caballo que alcanza, gana": Alejandro Avilés, candidato del PRI-PRD en Oaxaca

OAXACA.- Conocido popularmente como "El Triple A", por las iniciales que conforman su nombre, Alejandro Avilés Álvarez, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y común por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no duda en asegurar que en esta carrera por la gubernatura de Oaxaca "caballo que alcanza gana".

Nacido el 9 de enero de 1966 en Tezonapa, Veracruz, pero desarrollado en la política en Oaxaca como diputado local en cuatro ocasiones, el actual coordinador del grupo parlamentario del tricolor en la 65 legislatura del Congreso Local, arrancó la contienda de manera sorpresiva. Otros eran los nombres que sonaban como aspirantes, quienes sin embargo se ciñeron a la unidad en torno a Avilés Álvarez, militante priista desde hace 35 años.

"Me siento contento, optimista y seguro de ganar esta elección", afirma sin desconocer el reto que representa vencer a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) partido que hoy gobierna en México.

Aún así señala convencido: "Vamos a ganar sin duda. El pueblo de Oaxaca ya decidió. Tu ves los eventos que tenemos, tu ves los recorridos, tu ves las sumas principalmente que estamos teniendo en todos los eventos de los mítines. No es solamente el PRI, más partidos se están sumando. En cada evento se suman dirigentes del MC, se suman los verdes, de Nueva Alianza, del PUP (Partido Unidad Popular, partido local) y hasta de Morena se nos suman. Le he dicho: vénganse pa´ acá, yo soy un hombre incluyente, todos cabemos. Va a ser un gabinete de oaxaqueños y oaxaqueñas".

Validado por unanimidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Oaxaca cuenta con un padrón electoral de 3 millones 12 mil 463 y en lista nominal 3 millones 8 mil 790 ciudadanas y ciudadanos, cifras oficiales que serán utilizadas en la jornada a celebrarse el próximo 5 de junio, con motivo de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2021-2022.

¿Pensando en una carrera de caballos, ¿cómo llega?, ¿con amplia ventaja?, ¿final de fotografía? o ¿cansando?

Todos sabemos cómo empezamos y cómo hemos ido subiendo como la espuma del téjate (bebida tradicional oaxaqueña que es espumosa). Entonces hay un dicho que no me lo sé muy bien, pero dice: caballo que alcanza, gana. Esa es la onda: ¡ya alcanzamos. Ya ganamos!

¿Las elecciones se van a definir en los tribunales?

Ah, vamos a ganar bien, vamos a ganar en las urnas.

¿Qué les diría a sus adversarios en la recta final de las campañas?

Que voy a invitar a algunas porque va a haber un gabinete paritario. Yo voy a trabajar con las mujeres y mi gabinete va a ser 50 por ciento de mujeres lineal, parejito, no me voy a andar con chingaderas.

¿Las mujeres estarán desde el principio de su gabinete o será premio de consolación?

No, las mujeres no necesitan premio de consolación, están preparadas, están capacitadas y las mujeres oaxaqueñas son entronas, luchonas y chingonas.

¿El efecto López Obrador va a influir el 5 de julio?

No, no influye, yo, en mi gobierno voy a seguir teniendo las mejores relaciones con el gobierno federal y voy a seguir impulsando que todos los programas sociales lleguen hacia todos los rincones porque todos los programas sociales son para todos los oaxaqueños y para todos los mexicanos. Aprovecho para decirles a todas las mujeres y hombres de las regiones del estado que no se dejen engañar, que no los amenazan, que no chingau, que no crean que si no votan por Morena les van a quitar los programas, no es cierto, los programas los pagamos todos con nuestros impuestos y es un derecho que tenemos todos. No se dejen engañar. Agarren el programa social y voten por el triple A, al triple va a ser en mi gobierno..

Dentro de las propuestas planteadas por El Triple A a lo largo de su campaña está el gabinete paritario, regreso de las instancias infantiles, seguro de desempleo para jefas de familia, además de la "TRIPLETA", que consiste en una tarjeta que concentrará todos los apoyos sociales que su administración para otorgar a familias para cubrir necesidades en materia de salud, educación, transporte y economía con aportaciones económicas de hasta el 30 por ciento para el pago de servicios de primera necesidad.

















