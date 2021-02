Buscan reelección hasta por sexta ocasión, alcaldes de Nuevo León

MONTERREY.- El empresario y político, Mauricio Fernández Garza, quien tres veces ha sido presidente municipal de San Pedro Garza García, buscará por cuarta ocasión gobernar el municipio con mayor riqueza de México.

También lee: Va por México logra registro ante el INE para las elecciones 2021

El empresario no es el político que más veces buscará una reelección en Nuevo León; Crescencio Oliveira Cantú, por sexta ocasión busca gobernar el pequeño municipio de Parás a unos 150 kilómetros al noreste de Monterrey.

Mauricio Fernández Garza, empresario.

Mauro Guerra, presidente del PAN estatal, entregó a Mauricio Fernández Garza la constancia que lo acredita como candidato a la alcaldía que ya gobernó en tres ocasiones anteriores.

"La experiencia si cuenta, sino pregúntele cómo le fue a Kansas City con Tom Brady", comentó el político de 70 años, controvertido promotor de arte y cultura, coleccionista, heredero de los fundadores de las primeras industrias que se establecieron aquí y accionista de ellas.

Ambos políticos, ingenieros de profesión, encabezan la lista de quienes buscan repetir en el cargo de edil, pero hay más: En el municipio metropolitano de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, busca la reelección. Con anterioridad fue alcaldesa, de ganar, sería la tercera ocasión como edil

César Garza busca reelegirse en Apodaca, también de la zona conurbada. Ya fue alcalde y sería su tercer mandato si triunfa. Se agregaría un cuarto gobierno si se cuenta el trienio que gobernó en su vecina Guadalupe. A la lista se agrega la candidata al gobierno de Nuevo León por Morena, Clara Luz Flores tiene licencia al cargo de Alcaldesa de Escobedo, donde ha gobernado por tres ocasiones.

Clara Luz Flores, tres veces alcaldesa de Escobedo.

En fechas anteriores, Raymundo Elizondo fue alcalde en tres ocasiones en Apodaca.

En los años sesenta y setenta Leopoldo González Sáenz fue presidente municipal en los trienios 1961-1963 y 1974-1976.

Pero como a muchos políticos arropados por un partido que les gusta buscar oportunidad, en Garza García, gobierna el independiente Miguel Treviño, que como tal, busca un segundo período.

EL CHAPULÍN MAYOR

Pero el que tiene la fórmula exacta para el triunfo es sin duda alguna Crescencio Oliveira Cantú, edil de extracción panista en la localidad de Parás de apenas unos mil habitantes.

Y explica: "La fórmula es saldré como entraste en patrimonio. Si entraste jodido sal así; si vives como rico, ya tronaste".

"Ya jugué con todos (partidos) y les gané", señala al recordar que fue alcalde por el PRI, por el PRD y por el PAN.

"A los 31 años (1986) fui por el PRI, en 1992-1994 y 2000-2003. En 2003 quería el PRI dedazo y me fui por el PRD y les ganamos. En 2015 fui por el PAN, quise volver al PRI, no se pudo, me alborotaron el Panal y el Verde pero no se dio", repasa el actual edil panista.