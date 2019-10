Buscan fosas en el extinto penal de Topo Chico

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- Autoridades estatales iniciaron un recorrido por las instalaciones de lo que fue el penal del Topo Chico con la finalidad de descargar la posibilidad de existencia de fosas clandestinas o bien algunos túneles de escape que se hubieran construido.

Agentes penitenciarios con soldados, policías de Fuerza Civil del Estado y elementos de Protección Civil estatal se dieron a la tarea de realizar los recorridos y las investigaciones al respecto.

El recorrido planea descartar o corroborar que se encuentren fosas clandestinas que pudieran tener cuerpos o hayan sido utilizados para posibles escapes de los presos.

El penal del Topo Chico fue cerrado el lunes pasado después de 76 años en funciones y de una larga vida de crimen, rebeliones, extorsiones y autogobierno por parte de grupos de la delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci dice que el Estado inicia la búsqueda de fosas o descargar su existencia sin importar el tiempo que se lleve el operativo por lo que también se utilizan perros entrenados

Luego de una reunión entre las corporaciones de seguridad y de rescate, de las agrupaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos, se evaluó la seguridad y la salubridad de las instalaciones, explica Fasci Zuazua.

"Primero fue un recorrido por las instalaciones porque hay temas de Protección Civil, de salud, que tenemos que atender antes de iniciar la búsqueda, inicia con la primera fase de caninos que pueden olfatear restos humanos solamente con dos años de antigüedad".

Posterior a esta fase, de la que no hay un plazo predeterminado, se hará la búsqueda con equipos especializados de rayos X y de ultrafrecuencia.

"Si hay leyendas de fosas clandestinas o no, no nos interesa, sino realidades, no importa cuánto nos tardemos".

La búsqueda se hace en las 10 hectáreas de las instalaciones de lo que era el penal, incluyendo tuberías de drenaje sanitario y pluvial.

