Buscan en Tijuana a Vanessa, colombiana desaparecida hace 9 años en Morelia

TIJUANA.- Luz Dary Calderón perdió contactó con su hija Alia Vanessa Uribe Calderón desde aquel 30 de noviembre de 2013 decidió viajar a Morelia, Michoacán. La madre viajó desde Medellín, Colombia, hasta México para tratar de encontrarla.

"Vino como turista, vino a Cancún, pero no sabemos por qué motivo visitó Morelia (Michoacán). Un día cualquiera me dijo 'mami, estoy en una ciudad muy peligrosa, no puedo hablar mucho'. A mí me dio mucho desespero".

Ahora, desde la última parada que realiza la Brigada Internacional de Búsqueda, cerca de concluir los trabajos que iniciaron en Sonora la semana pasada, la tristeza la invade.

Porque se está acercando la hora de que se termina mi búsqueda y no llevo ningún resultado

LA REZA A LA GUADALUPANA

Ante un altar de la virgen de Guadalupe, Luz Dary Calderón pide todos los días a la santa de los mexicanos que su hija, Vanessa, aparezca, ya que supo por última vez de ella el 30 de noviembre de 2013 cuando desapareció de un bar de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Mi hija se fue en septiembre para Cancún, a negociar con ropa, pero el día antes de desaparecer, el 29 de noviembre, me escribió por Facebook que estaba en Morelia, porque le habían propuesto un negocio. Al otro día le escribí, pero nunca me respondió y ahí comencé a presentir lo peor

Al ver que su hija no aparecía, empezó a buscar en los teléfonos de los que ella se comunicaba hasta que una de las personas comenzó a investigar y el 5 de diciembre de 2013 le confirmaron que estaba desaparecida.

Luz Dary Calderón y Jorge Galindo

"Un amigo de ella fue al hotel donde estaba hospedada y le dijeron que el 30 de noviembre ella salió y nunca más regresó. Incluso dejó sus maletas", comentó Luz Dary.

Desde ese momento comenzó la búsqueda por saber sobre la suerte de su hija de 30 años, oriunda de Envigado, y madre de dos niños de 3 y 13 años.

¿CÓMO DESAPARECIÓ?

Alfonso Rangel, propietario del hotel Palacio Rojo, en el que se hospedaba Vanessa en Morelia, comentó que la última vez que se supo de ella era cuando se encontraba en un bar.

Ella salió a las nueve de la noche de ese día a un bar que se llama ´La Cantinita´ y regresó a las once y media por el cargador de su celular. Estuvo en ese bar como hasta las dos de la mañana cuando se fue con una persona y de ahí nadie supo más

Luego de varios días de que ella no fuera al hotel y el reporte de los familiares, Rangel presentó una denuncia por desaparición ante la entonces procuraduría Michoacana e, incluso, les entregó las pertenencias de la colombiana para avanzar en las investigaciones.

