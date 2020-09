Buscan a empresario en NL por secuestro de su hermano

MONTERREY.- Un problema de una familia empresarial por los bienes cumplió cuatro años y alcanzó a la búsqueda de uno de sus integrantes por parte de la policía. Un juez de control giró orden de aprehensión en contra del empresario Isaac Villarreal Budnik, a quien acusa de ser el autor intelectual del plagio de su hermano Agustín Villarreal, en 2016.

También lee: La escuela rural de NL que ganó un premio en la rifa del avión

El 8 de enero de ese año, Agustín Villarreal, director de la empresa Ladrillera Mecanizada, fue secuestrado y llevado a una casa de seguridad en el municipio de Apodaca.

Después, logró escapar y entabló una denuncia que incluye a policías de la Agencia Estatal de Investigación, como al comandante ministerial Alfredo Ortega Treviño, actualmente bajo investigación, acusado de perpetrar materialmente la privación ilegal de la libertad.

El secuestrado acusó como autores intelectuales a su padre, el también empresario Agustín Villarreal Elizondo, y su hermano Adrián, con quienes sostenía un pleito por los bienes familiares.

El problema se originó tras el divorcio de Agustín Villarreal Elizondo y Sulamit Budnik, ambos fallecidos recientemente.

Carlos Charles, abogado defensor del acusador, informó que en una audiencia el jueves por la noche, y que se prolongó hasta la madrugada del sábado, su cliente expuso sus alegatos, lo que llevó al juez Antonio Almaguer a obsequiar una orden de captura para detener a Isaac Adrián Villarreal Budnik por secuestro agravado, pues es señalado como autor intelectual.

El juzgador concedió la orden de captura, para dar seguimiento a la carpeta de investigación CI/UEA/01/2016-UI-1.

Se giró una orden de captura y localización en contra Isaac Villarreal Budnik por el delito de secuestro agravado, como autor intelectual del secuestro de Agustín Villarreal Budnik el 8 de enero de 2016, fue una orden de captura autorizada por el juez de control Antonio Almaguer

"El fiscal del caso Juan Eduardo Castillo logró la orden de aprehensión y ahora se le está buscando a esta persona por el delito de secuestro agravado ", indicó el abogado del empresario, Carlos Charles Manzano.

Un grupo operativo de la unidad antisecuestros de Nuevo León comenzó su búsqueda.

EL SECUESTRO

El 8 de enero de 2016, Agustín Villarreal Budnik aprendió a temer por su vida. Ese día, el director del Grupo Ladrillera Mecanizada fue víctima de un secuestro que lo dejó seriamente lesionado y que, asegura, fue ordenado por su propio padre.

En dos días de cautiverio fue sometido, al menos en cuatro ocasiones, a insultos, amenazas y golpes por parte de sujetos que dijeron ser policías ministeriales y le exigían 20 millones de dólares para perdonarle la vida, según quedó asentado ante la Procuraduría de Justicia.

“Me golpearon brutalmente ese viernes. En la tarde me dijeron que iban a regresar y que más me valía darles toda la información (sobre el dinero) al día siguiente, porque si no me iban a matar. Y ya me pusieron otros escenarios de cómo me iban a matar: aparte de descuartizarme y desaparecerme, darme un tiro en la cabeza y tirarme por cualquier lugar”.

El empresario sampetrino sostiene que detrás de ese episodio están su padre, Agustín Villarreal Elizondo, y su hermano, Isaac Villarreal Budnik, con quienes protagoniza una serie de juicios y denuncias en numerosas instancias de justicia.