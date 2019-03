Busca dirigir al PRI pero es enlace de asociación morenista

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 07/03/2019 06:20 a.m.

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota). - En medio del proceso interno de renovación de la dirigencia del PRI Veracruz, una de las contendientes, Damara Isabel Gómez Morales, se reunió recientemente con René Bejarano Martínez, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la asociación política Movimiento Nacional por la Esperanza.

La priista, quien confirmó el 04 de marzo de 2019 su intención de contender por la dirigencia del tricolor, ofreció tres días antes, una conferencia de prensa con Bejarano para anunciar el "rescate" de los jóvenes en Minatitlán, con apoyos federales. Gómez Morales es presidenta del Comité Directivo Estatal de la Red Jóvenes por México, que es la organización juvenil más importante del PRI.

En videos que circulan en redes sociales, la priista ofreció crear programas de fomento a la cultura, el deporte, la educación, capacitación e impulso a microempresas de jóvenes, y además se presentó como enlace de la asociación política ligada a Morena en el municipio de Minatitlán, donde Damara Gómez además es la regidora novena, como representante del PRI.

"Haremos un trabajo en conjunto, buscaremos hacer una bolsa de trabajo para que tengan la oportunidad de darle empleo -a jóvenes- que no sea solo temporal, (...) la intención es que cada uno se integre y participe en diversas actividades, grafiteros, raperos, emprendedores, que canten, artesanos, o quienes cuentan con una marca o negocio", propuso en dicho evento.

Para lograr el impulso de las personas menores de 35 años, expuso la priista, se buscará el respaldo del sector empresarial. "Hoy nos abrimos a esta posibilidad e invitamos a otras asociaciones civiles y religiosas para que hagamos un programa para los jóvenes", ofreció ante los medios de comunicación.

René Bejarano aclaró que en la agrupación tienen cabida militantes de Morena, PRD, PRI y personas sin militancia, "Nos estamos dedicando a sumar, a buscar coincidencias a tratar de construir mayor base social", dijo el morenista.

La asociación Movimiento Nacional por la Esperanza ofreció apoyos federales para ayudar a jóvenes que no tienen formación universitaria o que no cuenten con recursos para continuar con sus estudios.



"Nueva Esperanza por el Buen Vivir, forma parte de la cuarta transformación, apoyamos en las elecciones federales a Andrés Manuel López Obrador y por eso compartimos su proyecto, y como parte de su proyecto para los jóvenes hay 100 nuevas universidades, que van a albergar decenas de jóvenes.

"Hay 2 millones 500 mil becas, para estudiar y becas para poderse capacitar y se puedan quedar a trabajar en esos lugares", ofreció el ex perredista al ser cuestionado cómo apoyarían a los jóvenes de la región sur.

Damara Isabel Gómez participó como oradora oficial en la asamblea distrital de la asociación política Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE). Ello, consta en un video en la que se muestra a la priista con más jóvenes como foto de perfil.

Fue la responsable de presentar al experredista a quien describió como un impulsor de jóvenes, "un gran hombre que hoy nos engalana con su presencia, es nada más ni nada menos que el profesor Bejarano".

La regidora, que acudió a un evento político en horario laboral, agradeció a su equipo que se encargó de la organización de la reunión en la que también se presentó un programa artístico.

Damara Isabel Gómez Morales, se presentó el 4 de marzo como aspirante a la dirigencia del PRI. Fue coordinadora de los jóvenes en la campaña a gobernador de Héctor Yunes Landa; enlace en el Distrito Minatitlán de Activismo y Promoción del voto en la campaña a Presidente de Enrique Peña Nieto. También fue delegada Distrital de Medios de Comunicación de la Agrupación Política Vía Veracruzana.

