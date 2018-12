Burlan a Policía Militar; CJNG acribilla a siete en Puebla

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 04/12/2018 09:53 p.m.

PUEBLA.- A la par que el presidente electo Andrés Manuel tomaba posesión en la Ciudad de México, elementos de la Policía Militar se instalaban en Ciudad Serdán, municipio ubicado a 15 minutos de Esperanza, territorio donde este día el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó regados sobre la carpeta asfáltica siete cuerpos y provocó el cierre -por al menos ocho horas- de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetros 224.

La región de Serdán, colindante con el llamado Triángulo Rojo, denominado así por la ordeña y comercialización de combustibles robados, creció en incidencia delictiva después de que el gobierno federal decidió en agosto del año pasado cerrar por mantenimiento y por tiempo indefinido el ducto Minatitlán-México que cruza la región.

En su momento, el secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales Rodríguez, expuso que los huachicoleros habían migrado a otro tipo de delitos como el robo a trenes. Delito que tiene contra la pared a municipios como Cañada Morelos y Nopalucan, donde en septiembre del año en curso asesinaron a Félix Aguilar Caballero, presidente municipal electo, quien hubiera entrado en funciones el pasado 15 de octubre.

Otros delitos en la región de Serdán y el Triángulo Rojo se dispararon como el robo a transporte en la autopista Puebla-Orizaba, donde diario al menos se reporta un robo y en el último mes hasta el asesinato de conductores de tráileres.

Autoridades locales que pidieron el anonimato, explicaron a La Silla Rota que uno de los modus operandi para asaltar en la autopista es a través de retenes falsos, operados en la región de Esperanza por la banda denomina "Los Zúñiga", quienes este día perdieron a siete de sus miembros bajo el fuego del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la madrugada del día de hoy, alrededor de las 4:30 horas, el tráfico en la autopista Puebla-Orizaba se vio obstaculizado por una balacera entre miembros de "Los Zúñiga", quienes tenían instalado un falso retén y presuntos miembros del CJNG, quienes con armas de grueso calibre –porque así lo marca el reporte de balística- los acribillaron.

Además de abandonar los cuerpos y dejarlos regados sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó el cierre que duró hasta minutos después de las dos de la tarde, colocaron cartulinas con el mensaje que iniciaba la limpia.

Tras las diligencias, al Semefo de Ciudad Serdán, solo fueron trasladados cinco de siete cuerpos. A lo largo del día la cifra de muertos cambios, de siete a seis y de seis a cinco, porque únicamente cinco cadáveres había para la necropsia de ley.

Trascendió que uno de los implicados en la masacre, tiene vínculos personales con personajes de altas esferas de poder.

El personal de seguridad pública no terminaba de resolver la masacre de Esperanza, cuando una balacera se desató en una de las principales vialidades del municipio de Tecamachalco, también perteneciente al municipio del Triángulo Rojo. El asaltó dejó herido a un hombre y los responsables logaron huir del lugar.

Del otro lado, sobre la autopista México-Puebla, en el municipio huachicolero de San Martín Texmelucan, Policía Federal logró la detención de 137 kilos de marihuana.

En la misma región de Texmelucan, pero en el municipio de Juan C. Bonillo, fue localizados una fosa con dos cadáveres con impacto de bala, mientras que en la capital, un chofer del transporte público de la ruta 23-A fue asesinado de dos disparos en la cabeza cuando circulaba en calles de la colonia Francisco Javier Clavijero, se presume es un caso relacionado como un presunto ajuste de cuentas por narcomenudeo.

Los soldados llegaron, los soldados llegaron

Me intimida, su mirada perdida y su rostro sin expresión no sé si me da tranquilidad o miedo, manifestó una poblana que observa como uno de ellos sube al transporte público para hacer una revisión aleatoria. El transporte donde este día un hombre fue asesinado, mujeres han sido manoseadas y otros más heridos.

Mientras los adultos ven con recelo la presencia de los integrantes de la Guardia Nacional, hay niños que ven con asombro las unidades llenas uniformados circulando por sus calles y gritan en medio de su inocencia: Los soldados llegaron, los soldados llegaron.

Los poblanos ven cómo su vida se transforma con la presencia de los uniformados recién llegados a territorio poblano. Lo mismo que algunos comerciantes tienen la esperanza de que la Policía Militar reactive la economía venida a menos por la presencia del crimen organizado en diferentes regiones de la entidad.

Bajo el nuevo esquema de seguridad del gobierno federal, llegarán a Puebla unos 3 mil policías militares que se instalarán en bases de 11 municipios para contener el avance de la delincuencia en la entidad, que se recrudeció en los últimos meses con balaceras, asaltos, ejecuciones y secuestros.

Actualmente hay mil 500 policías, indicó el gobernador José Antonio Gali Fayad, pero al estado le fueron asignados bajo el nuevo esquema de seguridad 3 mil policías militantes, declaró.

En tanto, en la comparecencia de esta semana, los secretarios de Gobierno y Seguridad aseguraron ante el Poder Legislativo que Puebla está por debajo de la media nacional en los delitos de alto impacto. Sin embargo, elementos de la Policía Militar ya dialogan con los presidentes municipales para disminuir la incidencia delictiva.

Puebla por su ubicación, enfrenta en este momento delitos como el robo de combustible, robo a trenes y delitos federales por la presencia de grupos armados como el Cartel Jalisco Nueva Generación, porque mientras las autoridades estatales ponen en duda su presencia en el territorio poblano, los ciudadanos se enfrentan a balaceras, mantas, ejecuciones y cobro de piso, entre otras cosas.

Los 11 municipios elegidos

De acuerdo con lo dado a conocer, la Guardia Nacional se instalará en los siguientes municipios: Acatlán de Osorio, Ajalpan, Tehuacán, Ciudad Serdán, Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Teziutlán, Huauchinango y Zacatlán.

Así, a partir del primero de diciembre se observa presencia militar en la capital poblana y en las regiones de San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán, Tehuacán, Acatlán y Atlixco, aunque los alcaldes aún están analizando cómo y de dónde saldrán los recursos para habilitas las áreas que fueron elegidas para ser las bases de operación de la Guardia Nacional.

