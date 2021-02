Bullying: entre ser atacado y defenderse en Nuevo León

Monterrey, N. L.- La señora Guadalupe dice que para ella y su hija el bullying se acabó: “le dije a mi muchacha defiéndete, dales unos chingazos, no te dejes, muéstrales que sabes pegar y verás que te dejan en paz”.

Su muchacha, como dice, estudia en una escuela del norte de la ciudad y acepta que, aunque no debe ser así su respuesta, “es necesario defenderse porque no hay quien acabe con esto, los maestros tienen miedo, no le entran, pero si se encabritan cuando un alumno se defiende, se ponen muy mam…”, agrega.

Quien no tuvo oportunidad nunca de defenderse personalmente o que sus profesores le ayudaran, fue Luis, un jovencito de 14 años de edad, quien hace días se colgó de un árbol en el patio de su casa para quitarse la vida, en la localidad de Aramberri, a unos 300 kilómetros al sur de Monterrey.

El muchacho era objeto de burlas de sus compañeros y constantemente lo acosaban en la escuela secundaria Pablo Livas, lo que le llevó a una depresión y a tomar la determinación de quitarse la vida. La Agencia Estatal de Investigaciones tiene indicios de que el origen de su muerte está en el bullying.

La respuesta de la autoridad estatal es el envío de un grupo de psicólogos a la escuela para que atiendan al resto de los muchachos y les expliquen la ausencia de Luis para evitar que el impacto de su muerte les afecte.

Un par de meses atrás, un estudiante de la Prepa Tec, en Valle Alto, se quitó la vida en el plantel. Padecía el síndrome de Asperger, un trastorno autista y era también objeto de bullying, inclusive había sido cambiado de escuela.

Pese a la existencia de una Ley en la materia, el acoso escolar continúa ocurriendo con la complacencia de las autoridades, maestros e instituciones educativas, dice la diputada Karina Barrón Perales que solicitó al Estado indicadores y protocolos para atender el bullying.

“Es severamente reprochable la conducta negligente tanto de las escuelas como de su personal docente, pues es su obligación generar un ambiente escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso por parte de otros estudiantes o del personal, y sean omisos, e inclusive permitan dicha violencia, colocando no sólo al menor en una situación de riesgo, sino generando un ambiente inadecuado para todos los alumnos”, explica la legisladora.

En 2013, el Congreso del Estado aprobó la Ley contra el Acoso Escolar y la Violencia Escolar o contra el bullying, en la que se contemplan sanciones contra los alumnos responsables de agresiones hacia compañeros.

Cada uno de los planteles de Nuevo León deberá contar con una brigada antibullyng, integrada por maestros, padres de familia, el director del plantel y alumnos, quienes determinarán las sanciones para cada uno de los casos de agresores.

Instituto de Monterrey (Foto: web)

Los tipos de acoso son el físico, verbal, psicológico, cibernético, sexual y de exclusión social, siendo el método para conocer estos casos el de denuncias en cada plantel y, para lo cual, se instalarían buzones para dejar mensajes anónimos en caso de temor a represalias y las medidas disciplinarias para los agresores serán correctivas y preventivas, evaluadas previamente por la brigada antibullying, y de las cuales la expulsión del alumno no se incluye en las sanciones.

Sin embargo, nada de eso ha funcionado, los padres de familia denuncian que los profesores tienen miedo de actuar, principalmente en zonas conflictivas, “ya nadie se reúne, solamente fu llamarada de petate”, indica Don Rubén, que a diario llevaba a su nieto a una primaria metropolitana.

"Los suicidios generalmente ocurrían uno o dos cada tres años y ahora en un solo semestre estamos hablando del registro de dos suicidios. El no llevar a cabo la Ley contra el acoso escolar pues provoca que los casos sigan sucediendo". destaca Luis Antonio Lucio López, especialista en acoso escolar de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El ejemplo de la señora Guadalupe tal parece que cunde, porque las hermanas Laura y Alejandra, madres de familia, aconsejan a sus hijos defenderse y no dejar que les hagan bullying. “No hay de otra, son ellos o son nuestros hijos”, advierten especialistas.

